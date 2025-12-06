Атакованный дронами танкер Kairos сел на мель у берегов Болгарии. Видео

 Перейти к основному контенту
Танкер Kairos, подвергшийся атаке украинских беспилотников у берегов Турции 28 ноября, сел на мель у берегов Болгарии близ города Ахтопол, Болгария начала операцию по спасению судна в ночь на 6 декабря. Об этом сообщает болгарский телеканал BNT.

По данным телеканала, танкер стоит на мели уже второй день. Болгарская сторона утверждает, что турецкий буксир оттащил загоревшееся судно в болгарские воды, после чего оставил его. Попытка подняться на борт 6 декабря не удалась из-за сильного волнения на море. По данным BNT, состояние десяти членов экипажа не вызывает опасений, запасов пищи и воды у них достаточно на несколько дней.

Телеканал уточнил, что экипаж танкера на следующий день после запроса об эвакуации настоял на буксировке судна в безопасную зону без необходимости покидать борт.

Болгария начала спасать атакованный в Черном море танкер Kairos
Политика

Ранее Морское управление Болгарии сообщило, что Болгария начала операцию по спасению атакованного танкера. Судно пришлось спасать в тяжелых погодных условиях в одной миле (чуть более одного км) от болгарского побережья.

Об атаке на танкер Kairos, следовавший в Новороссийск, стало известно 28 ноября. Источники CNN и Reuters сообщали, что удар был нанесен морскими дронами Sea Baby, применяемыми Службой безопасности Украины.

Вскоре после этого был атакован танкер Virat, находившийся примерно в 65 км от побережья Турции. На его борту было 20 членов экипажа. Утром 29 ноября судно подверглось повторному удару.

Оба танкера, согласно данным Marine Traffic, ходят под флагом Гамбии. По информации LSEG и Bloomberg, Kairos и Virat находятся в санкционных списках, направленных против России (Великобритания, ЕС). 2 декабря в 148 км от турецкого побережья в Черном море дрон атаковал российский танкер Midvolga. Судно с 13 членами экипажа перевозило подсолнечное масло из России в Грузию.

Президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на удары по танкерам Россия рассмотрит «ответные меры» в отношении судов стран, помогающих Украине. Также президент пригрозил отрезать Украину от Черного моря.

