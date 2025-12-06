Решившая выступать за Узбекистан россиянка вышла в финал турнира WTA 125

Камилла Рахимова, которая сейчас занимает 112-е место в мировом рейтинге, в полуфинале в Анже победила хорватку Антонию Ружич

Камилла Рахимова (Фото: Marcio Machado / Getty Images)

Россиянка Камилла Рахимова вышла в финал турнира категории WTA 125 во французском Анже.

В полуфинале 24-летняя Рахимова победила хорватку Антонию Ружич, 78-ю ракетку мира, со счетом 4:6, 6:3, 7:5.

В решающем матче ее соперницей станет немка Тамара Корпач (138-й номер рейтинга WTA).

В начале декабря было объявлено, что Рахимова будет выступать за Узбекистан. При этом в Анже она заявлена в нейтральном статусе (с ним российские теннисистки выступают на турнирах WTA).

Сейчас Рахимова занимает 112-е место в рейтинге WTA, лучшим результатом была 60-я строчке в декабре 2024-го.

Призовой фонд турнира WTA 125 (аналог «челленджеров» в ATP-туре) в Анже составляет €100 тыс. Победительница получит €13,48 тыс., финалистка — €7,3 тыс.