Решившая выступать за Узбекистан россиянка вышла в финал турнира WTA 125
Россиянка Камилла Рахимова вышла в финал турнира категории WTA 125 во французском Анже.
В полуфинале 24-летняя Рахимова победила хорватку Антонию Ружич, 78-ю ракетку мира, со счетом 4:6, 6:3, 7:5.
В решающем матче ее соперницей станет немка Тамара Корпач (138-й номер рейтинга WTA).
В начале декабря было объявлено, что Рахимова будет выступать за Узбекистан. При этом в Анже она заявлена в нейтральном статусе (с ним российские теннисистки выступают на турнирах WTA).
Сейчас Рахимова занимает 112-е место в рейтинге WTA, лучшим результатом была 60-я строчке в декабре 2024-го.
Призовой фонд турнира WTA 125 (аналог «челленджеров» в ATP-туре) в Анже составляет €100 тыс. Победительница получит €13,48 тыс., финалистка — €7,3 тыс.
