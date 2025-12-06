 Перейти к основному контенту
Общество
Симоньян и глава MI6: кто попал в список влиятельнейших людей года FT

FT включила Маргариту Симоньян в список самых влиятельных людей 2025 года

Британская деловая газета Financial Times представила список из 24 человек, которых посчитала самыми влиятельными в уходящем 2025 году. Список объединяет людей из мира политики, бизнеса, СМИ, искусства и спорта, чей талант, открытия, идеи и примеры преображают мир, отмечает издание. Перечень поделен на три раздела — «Создатели», «Лидеры» и «Герои». РБК рассказывает об инфлюенсерах из списка FT
Фото: Сергей Елагин / Business Online / Global Look Press

Справки о влиятельнейших людях для FT писали известные деятели сфер медиа, искусства и политики. Автором текста о Симоньян стала американская журналистка Юлия Иоффе, которая назвала главу RT «валькирией пропаганды». В статье говорится, что у Симоньян никогда не было «либеральной фазы», упоминается ее карьерный рост — до главного редактора RT всего в 25 лет — и ее громкие высказывания.

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Также в список «Лидеры» попал недавно избранный мэром Нью-Йорка 34-летний политик Зохран Мамдани. Текст о нем написал его коллега по Демократической партии, сенатор Берни Сандерс, который заявил, что Мамдани «создает новый тип политики».

Мамдани — первый мусульманин на посту мэра Нью-Йорка, а еще — убежденный социалист и любитель записывать ролики в социальных сетях. Его предвыборную программу, которая включала бесплатный проезд на городских автобусах и всеобщее дошкольное образование, журналисты иронически называли «магическим реализмом». Но как бы то ни было, новый мэр чрезвычайно популярен среди американской молодежи (а вот президент США Дональд Трамп, напротив, неоднократно выступал с критикой Мамдани).

Фото: MI6

Лидером года FT признали и начальницу Секретной разведывательной службы Великобритании (MI6) Блез Метревели — первую женщину на этом посту. В статье о ней бывшая директор Национальной разведки США Эврил Хейнс назвала Метревели «силой природы, которая олицетворяет самоотверженную работу» и «чувствует себя на встрече с мировыми лидерами так же комфортно, как и когда занимается греблей с друзьями» (Метревели в колледже была членом команды по академической гребле).

Главе MI6 48 лет, она работает в спецслужбах с 1999 года. Большую часть своей карьеры Метревели проработала на оперативных должностях на Ближнем Востоке (она владеет арабским языком) и в Европе.

Помимо Симоньян, Мамдани и Метревели в раздел «Лидеры» своего рейтинга FT включили главу NVIDIA Дженсена Хуанга, руководителя аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, исполнительный вице-председатель Oracle Сафра Кац, исполнительного вице-президента автомобильной компании BYD Стеллу Ли, основателя PayPal Питера Тиля, создателя британской «Партии Брекзита» Найджела Фараджа, инвестиционного банкира Давида Соломона и предпринимательницу Мишель Канг.

Фото: Gareth Cattermole / Getty Images

В разделе «Создатели» FT отметило Стивена Грэма, английский актер и создатель нашумевшего в 2025 году мини-сериала «Переходный возраст», где он исполнил одну из главных ролей. Текст о нем для издания написал его коллега по сериалу, сценарист Джек Торн. Он вспомнил момент, когда Грэм презентовал идею «Переходного возраста» представителю руководства Netflix, «переключаясь между амплуа сценариста и актера». «Начав импровизировать, Эдди [персонаж Грэма из сериала] начал кричать на кого-то, а представитель руководства вжался в стол. В этот момент он был отгрэмлен [в оригинале — Stephen Grahamed]».

Помимо «Переходного возраста», Грэм также известен по фильмам «Большой куш», «Это Англия», и сериалам «Подпольная империя» и «Острые козырьки».

Фото: Gareth Cattermole / Getty Images

Издание также включило в список создателей британскую певицу и актрису, звезду серии фильмов «Злая» Синтию Эриво. Режиссер Джон Чу написал в своей стетье о ней, что у Эриво «огромное, готовое защищать сердце» и что она «идет вперед, отбивается — в том числе своими знаменитыми ногтями [актриса известна своим эпатажным маникюром] — и укрывает всех вокруг себя».

Эриво 38 лет, она родилась в Южном Лондоне, куда ее родители эмигрировали, спасаясь от гражданской войны в Нигерии. Она пела в церковном хоре, выступала на непрофессиональной сцене, а затем сделала карьеру в театре и в кино. Помимо «Злой», актриса известна своей ролью борца против рабства Гарриет Табмен в фильме «Гарриет», за который была номинирована на премии «Оскар», «Золотой глобус» и премию Гильдии киноактеров США.

Фото: Gareth Cattermole / Getty Images

FT также оценили как создателя кинорежиссера Райана Куглера. В тексте для издания актриса Вунми Моссаку рассказала о его фильме «Грешники», в котором снималась. Она назвала Куглера «защитником правды и культуры».

39-летний режиссер изначально прославился как создатель короткометражек. Его работы — Locks (2009), Fig (2011), The Sculptor (2011) и Gap (2011) получили многочисленные награды и признание зрителей. Куглер также снял два фильма для киновселенной Marvel — «Черная пантера» и «Черная пантера: Ваканда навеки» и одну из кинолент про Рокки Бальбоа.

В список «Создателей» 2025 года Financial Times также включили модельера Джонатана Андерсона, писательницу Хелен Гарнер, певицу Розалию и рэпера Bad Bunny.

Фото: Thomas Lohnes / Getty Images

Среди героев уходящего года издание отметило канадскую писательницу, автора «Рассказа служанки» Маргарет Этвуд — обладательницу четырех Букеровских премий. Автором сопроводительного текста о ней стал премьер-министр Канады Марк Карни. Политик написал, что проза Этвуд «вдохновляется прошлым и пытается предупредить о темном будущем».

Этвуд 86 лет, она также известна как поэтесса, критик и экологическая активистка. Помимо «Рассказа служанки» она написала несколько романов, в том числе — «Постижение» и «Слепой убийца». Этвуд — лауреатка премий Артура Кларка, принцессы Астурийской, генерал-губернатора Канады (дважды) и Франца Кафки. Она также является компаньоном ордена Канады.

Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images

В раздел героев 2025 года FT поместило и актрису, обладательницу двух «Оскаров» Джейн Фонду. Ее коллега по цеху Джейми Ли Кертис написала, что Фонда «прожила жизнь, в которой смешивала искусство с политикой и собрала целый букет наград», а сейчас продолжает заниматься активизмом. В частности, 87-летняя актриса говорит о проблемах климата, а недавно перезапустила Комитет за Первую поправку — орган, который десятилетия назад основал ее отец, актер Генри Фонда. Комитет призван охранять свободу слова, под заявлением о его создании поставили подписи многие известные представители Голливуда — Вупи Голдберг, Итан Хоук, Спайк Ли, Аарон Соркина, Барбара Стрейзанд, Бен Стиллер другие.

Фото: Jamie McCarthy / Getty Images

К героям года издание также отнесло американского педагога и блогера мисс Рэйчел (Рэйчел Анну Аккурсо). Она снимает ролики для детей, в том числе музыкальные, направленные на развитие речи. Актер Роб Делани в тексте о ней написал, что мисс Рэйчел — не только автор популярных видео, но и защитница прав детей. В течение двух последних лет она активно защищала детей в Газе и других зонах военных действий, используя свои площадки для того, чтобы призвать к прекращению голода и геноцида, отмечает Делани.

В список «Герои» 2025 года, по версии FT, также попали гольфист Рори Макилрой, ученая Лотте Бьерре Кнудсен, бывший гонщик и предприниматель Зак Браун и бразильский политик Александр де Мораес.

