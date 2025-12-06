Активисты бросили в витрину с короной в Тауэре пирог и заварной крем

Video

Активисты облили витрину с королевскими драгоценностями в лондонском Тауэре заварным кремом и яблочным крамблом (пирог) в рамках акции протеста, четырех подозреваемых задержали, сообщила The Independent.

Музей «Дом драгоценностей», где хранятся артефакты, был временно закрыт для посетителей в связи с полицейским расследованием инцидента. Ответственность за акцию взяла на себя левая группа Take Back Power, выступающая за повышение налогов для богатых.

Видео акции протеста также выложила группа активистов на своей странице в соцсети Х, сопроводив его заявлением: «Демократия рухнула. Миллиардеры покупают политическое влияние, пока бездомные умирают на улицах. Нам нужна палата народа, чтобы собирать налоги с богатых».

После порчи витрины участники акции продемонстрировали футболки с лозунгом «Вернем себе власть!». Один из протестующих прокричал: «Демократия рухнула!» — а другой заявил: «Британия сломана. Мы пришли в национальную сокровищницу, чтобы вернуть себе власть!». Кроме того, двое активистов развернули перед витриной плакат с призывом «Демократия рухнула — обложите налогом богатых!».

Министр полиции Великобритании Сара Джонс назвала акцию «позорной», передает The Independent. Полиция сообщила, что в измазанной едой витрине находилась императорская корона. Издание уточнило, что монарх надевал ее в конце церемонии коронации и на официальных мероприятиях. По данным организации Historic Royal Palaces, королевские драгоценности не пострадали во время инцидента, передает издание.