Сменивший Карпина в «Ростове» испанский тренер продлил контракт с клубом
Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба продлил контракт с клубом. Об этом сообщила пресс-служба команды.
Срок нового соглашения с 44-летним испанцем не уточняется.
Отмечается, что о продлении контракта с Альбой команде сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сразу после матча 18-го тура РПЛ с казанским «Рубином» (2:0).
«Ростов» набрал 21 очко и занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ перед зимними перерывом.
Альба возглавил «Ростов» в конце февраля после ухода Валерия Карпина. Испанец работал в штабе Карпина в «Ростове» с начала 2018 года в должности главного аналитика. В 2021-м вместе с тренером перешел в национальную команду России, а в 2022-м вернулся в «Ростов».
Прошлый сезон «Ростов» завершил на восьмом месте в чемпионате России.
