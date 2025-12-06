 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Сменивший Карпина в «Ростове» испанский тренер продлил контракт с клубом

«Ростов» продлил контракт с главным тренером Джонатаном Альбой
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о продлении контракта с Джонатаном Альбой
Джонатан Альба
Джонатан Альба (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба продлил контракт с клубом. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Срок нового соглашения с 44-летним испанцем не уточняется.

Отмечается, что о продлении контракта с Альбой команде сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сразу после матча 18-го тура РПЛ с казанским «Рубином» (2:0).

«Ростов» набрал 21 очко и занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ перед зимними перерывом.

Альба возглавил «Ростов» в конце февраля после ухода Валерия Карпина. Испанец работал в штабе Карпина в «Ростове» с начала 2018 года в должности главного аналитика. В 2021-м вместе с тренером перешел в национальную команду России, а в 2022-м вернулся в «Ростов».

Прошлый сезон «Ростов» завершил на восьмом месте в чемпионате России.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Ростов Джонатан Альба Юрий Слюсарь
