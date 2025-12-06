 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Орбан увидел переход ЕС к «четвертому этапу» готовности к войне с Россией

Орбан: лидеры ЕС готовятся к прямой военной конфронтации с Россией
Европа готовится к военным действиям с Россией, считает Орбан. Он указал на милитаризацию региона и возвращение в некоторых странах службы в армии. Путин ранее предупреждал, что Москва готова на случай, если ЕС начнет войну
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Janos Kummer / Getty Images)

Европейские лидеры решили быть готовыми к войне с Россией к 2030 году и приняли решение перейти к последнему этапу подготовки, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на антивоенном митинге в Кечкемете. Его слова приводит издание Mandiner.

Со слов Орбана, есть четыре этапа эскалации конфликта. По его мнению, сейчас Европа с введением всеобщей воинской повинности и переходом к военной экономике находится на третьем этапе, а следующая фаза — это фаза конфронтации.

«Европейские лидеры решили, что Европа идет на войну. Решение по этому вопросу уже принято», — заявил он, добавив, что ЕС «даже не пытается отрицать свою поддержку войны». По словам венгерского премьера, это подтверждается тем, что они строят военную экономику. «Они переориентируют производство транспортных средств на производство оружия», — сказал демонстрантам Орбан.

Говоря о рисках нападения Москвы на Евросоюз и НАТО, Орбан ранее заявил, что эти блоки намного мощнее России в военном и экономическом плане, так что их опасения являются нелепыми.

В ноябре президент Сербии Александр Вучич отмечал, что вероятность столкновения Европы и России становится все более очевидной. К этому, по его словам, готовятся «все».

Путин заявил, что Россия готова к войне с Европой при необходимости
Политика
Владимир Путин

Еврокомиссия в марте представила план по перевооружению Евросоюза (ReArm Europe) общей стоимостью €800 млрд. Тогда же Евросоюз представил «Белую книгу о европейской обороне — «Готовность-2030». В частности, в книге перечисляются причины, по которым ЕС вынужден наращивать оборонные закупки. Среди них — «фундаментальная угроза» со стороны России.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон в октябре призывал французских военных готовиться к возможному противостоянию с Россией. По его оценкам, конфликт может начаться в следующие «три-четыре года».

WSJ узнал, что группа высокопоставленных немецких офицеров подготовила секретный план войны с Россией. Кроме того, Германия намерена к 2029 году удвоить свой годовой оборонный бюджет до €162 млрд ($189 млрд). 

Польша тем временем объявила, что запустит всеобщую военную подготовку «для всех желающих». Литва в 2026 году призовет на военную службу около 5 тыс. молодых людей. А во Франции хотят готовить до 50 тыс. добровольцев в год.

Путин ранее называл утверждения о планах России напасть на НАТО «невероятной ложью». В начале декабря он подчеркнул, что Россия не собирается воевать с Европой, но если та начнет войну, то Москва готова «прямо сейчас».  

Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва
Виктор Орбан Венгрия Европа война Россия
Виктор Орбан фото
Виктор Орбан
политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
Материалы по теме
Медведев обвинил фон дер Ляйен и Каллас в «продвижении войны»
Политика
Путин заявил, что Россия готова к войне с Европой при необходимости
Политика
В Венгрии заявили о подготовке Европы к войне с Россией
Политика
