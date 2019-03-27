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Михаилу Абызову организовали преступное сообщество
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Михаилу Абызову организовали преступное сообщество
Газета № 037 (2992)
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Михаилу Абызову организовали преступное сообщество
Бывший министр по делам «открытого правительства» задержан в Москве
Бывший министр по вопросам «открытого правительства» Михаил Абызов задержан по подозрению в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд руб. Это уже второй член прежнего кабинета, обвиненный в тяжком преступлении
Михаил Абызов (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Из Италии на Технический

В Москве сотрудниками ФСБ по подозрению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и организации преступного сообщества (ст. 210 УК) задержан бывший министр по вопросам «открытого правительства» Михаил Абызов. Следственный комитет (СК) объявил о возбуждении в отношении Абызова и еще пятерых человек уголовного дела. В СК также подтвердили, что оперативное сопровождение по делу осуществляет ФСБ.

На звонки РБК по номерам телефонов Абызова никто не ответил. Абызов в последнее время жил в Италии, рассказал РБК один из его знакомых. При этом другой собеседник, знакомый с Абызовым, сообщил, что в понедельник, 25 марта, бывший чиновник был в России. «Вчера он был в Москве», — сообщил РБК знакомый бизнесмена. Еще один знакомый Абызова уточнил РБК, что тот прилетел в Москву на день рождения бывшего коллеги по правительству.

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил РБК, что Владимир Путин был заранее проинформирован о задержании Абызова.

Позже в СК уточнили, что Абызов доставлен на допрос в здание Главного следственного управления СК в Техническом переулке. Адвокат Абызова, Александр Аснис, участвовавший во вторник вечером в следственных действиях, подтвердил РБК задержание своего клиента. «Виновным он себя категорически не признает», — сказал он.

Видео: СК РФ

«По данным следствия, действуя в соучастии с Николаем Степановым, Максимом Русаковым, Галиной Фрайденберг, Александром Пелипасовым и Сергеем Ильичевым, путем обмана акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» [СИБЭКО] и ОАО «Региональные электрические сети» [РЭС], осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, Абызов совершил хищение денежных средств данных компаний в размере 4 млрд руб. Похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж», — говорится в сообщении СК.

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Александр Пелипасов возглавлял «Новосибирскэнерго» и СИБЭКО, Максим Русаков работал в структурах РАО «ЕЭС», Николай Степанов работал топ-менеджером в группе Ru-com, которая управляет активами Абызова (в число которых входила «Группа Е4»), Сергей Ильичев десять лет возглавлял РЭС, а Галина Фрайденберг возглавляла «дочку» Е4 — «Сибэнергострой».

В 2011 году «Новосибирскэнерго», как и все энергокомпании в России, была разделена на генерацию (она отошла СИБЭКО) и сети (РЭС). Согласно концепции реформы РАО «ЕЭС», совмещать эти два вида деятельности стало запрещено. Однако Абызов владел акциями не только «Новосибирскэнерго» и СИБЭКО, но и «Региональных энергетических сетей», писал «Интерфакс».

С 2011 по 2014 год СИБЭКО активно покупала компании, в том числе у «Новосибирскэнерго», в 2012–2014 годах ее инвестпрограмма составляла более 5 млрд руб. РЭС не раскрывала информацию о покупках. В 2012 году гендиректор компании Сергей Ильичев заявлял о планах инвестировать в модернизацию электросетей Новосибирской области 29 млрд руб. до 2018 года. Для этого РЭС в 2012 году привлекала трехлетний кредит в Газпромбанке на 4 млрд руб.

В начале 2018 года СИБЭКО была продана Сибирской генерирующей компании Андрея Мельниченко. Представитель СГК отказался от комментариев.

Видео: РБК

Второй задержанный министр

Абызов стал вторым после Алексея Улюкаева министром из предыдущего состава правительства, задержанным сотрудниками ФСБ. Главными итогами своей работы Абызов называл «перезагрузку» общественных советов при органах власти, подготовку экспертным советом при правительстве более 1,2 тыс. заключений по вопросам социально-экономического развития страны и запуск портала обсуждения проектов нормативных правовых актов.

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Во время пребывания на посту министра Абызов был одним из состоятельных членов правительства. По итогам 2015 года он возглавил рейтинг самых богатых министров, заработав за год 455,6 млн руб. В следующем году доход Абызова вырос до 520,9 млн руб., однако он уступил место лидера министру по делам Северного Кавказа Льву Кузнецову (582,1 млн руб.). В 2017 году доходы Абызова сократились до 181 млн руб. В 2018 году эксперты Forbes оценили состояние Абызова в $600 млн, в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России он занял 162-е место.

Абызов — неудачный пример бизнесмена, пришедшего во власть, который не смог проявить себя на госслужбе и стать позитивным примером такого перехода, констатирует политолог Ростислав Туровский.

«Прекращено действие того неформального политического контракта, который был заключен на этапе передачи президентского поста от Медведева обратно к Путину в 2012 году, в связи с чем многие влиятельные в то время элиты полностью или частично теряют свои позиции», — добавляет Туровский.

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Пресс-секретарь премьера Олег Осипов прокомментировал задержание Абызова словами: «Если будет доказано, что Абызов сохранял контроль в коммерческих структурах во время работы в правительстве, это будет означать нарушение закона».

В любом резонансном задержании присутствует политика, уверен политолог Константин Калачев. Разные политические силы и элитные группы используют такие события как для нападения, так и для обороны, поясняет эксперт. По мнению Калачева, этот арест является ударом по правительству Медведева, но он не критичный. «Ведь Абызов — бывший министр, а ошибиться в человеке может любой», — продолжает он.

Как Абызов оказался во власти

Абызов начал заниматься бизнесом в 1991 году, когда ему было 19 лет: одна из его компаний поставляла оргтехнику в Новосибирск, писал журнал Forbes. К 1998 году, когда глава РАО «ЕЭС России» Анатолий Чубайс пригласил его на работу, Абызов, по собственному утверждению, уже был «состоявшимся бизнесменом и состоятельным человеком» — ему принадлежали пакеты акций «Новосибирскэнерго», «Новосибирскнефтепродукта» и «Новосибирскавтодора». Вместе с Абызовым «Новосибирскэнерго» контролировали его друзья — зампред РАО «ЕЭС» Леонид Меламед и финдиректор Дмитрий Журба, писал Forbes.

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В РАО Абызов стал отвечать за самые больные вопросы — за проблему неплатежей и сбытовую политику. На тот момент долги потребителей за электроэнергию исчислялись сотнями миллиардов рублей. «Бартер и неизбежный криминал вокруг него, забастовки и даже голодовки энергетиков из-за многомесячных задержек по зарплате были обычным явлением», — рассказывал РБК бывший член правления РАО «ЕЭС России» Андрей Трапезников, который познакомил Абызова с Чубайсом. Сам Абызов в интервью Forbes заявил, что за время работы ему удалось вернуть 200 млрд руб. долгов, а уже в 2000 году энергохолдинг собирал живыми деньгами 100% платежей.

Из РАО он ушел в 2005 году, а уже на следующий год зарегистрировал «Группу Е4», которая стала работать в сфере инжиниринга в электроэнергетике и строительства энергоблоков. Компанию он собрал из разрозненных активов, на пике, в 2013 году, ее портфель контрактов превышал 160 млрд руб. Абызов собирался вывести ее на биржу, но уже в 2014 году Е4 не смогла обслуживать кредиты, и на нее обрушился вал исков от кредиторов, заказчиков, субподрядчиков и поставщиков.

В 2015 году в отношении компании была введена процедура банкротства, но незадолго до этого кипрская Eforg Asset Management Limited, конечным бенефициаром которой являлся Абызов, продала Е4 группе частных инвесторов. Причем еще раньше, после того как Абызов в 2012 году был назначен министром по делам «открытого правительства», он передал все свои активы в доверительное управление. Весной 2018 года после смены правительства он ушел в отставку.

Видео: СК РФ

Претензии Альфа-банка

На прошлой неделе, 20 марта, стало известно, что Альфа-банк и кипрская Redeliaco Holdings, являющиеся конкурсными кредиторами Е4, потребовали взыскать 33,6 млрд руб. с Абызова, его бывшей жены Екатерины Сиротенко и экс-президента Е4 Андрея Малышева. «Мы подтверждаем подачу иска. Альфа-банк всегда придерживается позиции последовательного кредитора и выступает за возврат долгов. Мы надеемся привлечь к ответственности бенефициаров Е4, в том числе бывшего министра», — заявили тогда РБК в пресс-службе Альфа-банка.

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У бывшего министра было два оппонента в бизнесе — крупнейший акционер Альфа-банка Михаил Фридман и владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, добавил РБК знакомый Абызова. С Вексельбергом Абызов судится с 2014 года на Британских Виргинских островах за опцион на покупку акций энергокомпании «КЭС Холдинг» (позже переименована в «Т плюс»), требуя от владельца «Реновы» возместить ущерб примерно на $500 млн.

Во вторник, 26 марта, представитель Альфа-банка отказался комментировать арест Абызова. «Вы рехнулись?!» — написал РБК представитель «Реновы» Андрей Шторх в ответ на вопрос о возможной причастности бизнесмена к возбуждению уголовного дела в отношении бывшего министра.​

Авторы: Максим Солопов, Евгений Калюков, Дмитрий Серков, Алина Фадеева, Тимофей Дзядко, Елизавета Антонова.
При участии: Светлана Бурмистрова.
Теги: Михаил Абызов , задержание , ФСБ , «открытое правительство»
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