Михаилу Абызову организовали преступное сообщество

Бывший министр по делам «открытого правительства» задержан в Москве

Бывший министр по вопросам «открытого правительства» Михаил Абызов задержан по подозрению в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд руб. Это уже второй член прежнего кабинета, обвиненный в тяжком преступлении

Михаил Абызов (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Из Италии на Технический

В Москве сотрудниками ФСБ по подозрению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и организации преступного сообщества (ст. 210 УК) задержан бывший министр по вопросам «открытого правительства» Михаил Абызов. Следственный комитет (СК) объявил о возбуждении в отношении Абызова и еще пятерых человек уголовного дела. В СК также подтвердили, что оперативное сопровождение по делу осуществляет ФСБ.

На звонки РБК по номерам телефонов Абызова никто не ответил. Абызов в последнее время жил в Италии, рассказал РБК один из его знакомых. При этом другой собеседник, знакомый с Абызовым, сообщил, что в понедельник, 25 марта, бывший чиновник был в России. «Вчера он был в Москве», — сообщил РБК знакомый бизнесмена. Еще один знакомый Абызова уточнил РБК, что тот прилетел в Москву на день рождения бывшего коллеги по правительству.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил РБК, что Владимир Путин был заранее проинформирован о задержании Абызова.