Политика⁠,
0

Лавров заявил, что Россия не собирается воевать с Европой

Лавров: Россия не собирается воевать с Европой
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Россия не собирается воевать с Европой, таких мыслей нет, заявил глава МИД России Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации.

«Как подчеркивал президент (России Владимир Путин), мы не собираемся воевать с Европой, у нас и мыслей таких нет» — заявил Лавров.

Россия остается подготовленной к возможным недружественным действиям со стороны Европы, добавил Лавров.

В НАТО ответили на слова Путина о готовности воевать с Европой
Политика
Владимир Путин

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия не собирается воевать с Европой, но если та нападет, то Москва готова ответить «прямо сейчас». По его словам, в таком случае может «быстро произойти ситуация, когда нам не с кем будет договариваться». Владимир Путин также считает, что Европа мешает администрации президента США Дональд Трампа мирно урегулировать конфликт на Украине.

