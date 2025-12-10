 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Новый год 2026⁠,
0

Какие новогодние елки выбирали для Кремля последние 10 лет. Инфографика

Главную новогоднюю елку России доставят в Кремль
Сюжет
Новый год 2026
Сюжет
Инфографика РБК
Вечером 10 декабря в Кремль доставят главную елку страны. По каким критериям ее выбирают и как менялись деревья на Соборной площади за последние десять лет — в материале РБК

В Московский Кремль доставят главную новогоднюю елку страны. Специальный автопоезд привезет ее через Спасские ворота, которые открывают только для самых торжественных случаев, в 22:00 10 декабря. Дерево будет украшать Соборную площадь до 20 января.

Вековую ель высотой 26 м спилили в Рузском муниципальном округе Подмосковья 8 декабря. По традиции отбор деревьев начался летом и длился несколько месяцев. В этом году на место главной елки претендовали 24 дерева.

Специальная комиссия выбирает деревья в соответствии со строгими критериями: высота — не менее 25 метров, возраст — не более 120 лет. Также важна визуальная привлекательность — правильная пирамидальная форма кроны, равномерный, насыщенный окрас хвои, отсутствие сухих и сломанных ветвей.

За последние 10 лет самые высокие ели устанавливали на Соборной площади в 2016 и 2024 году, их высота составляла 30 м. Хотя формальный критерий допускает возраст дерева до 120 лет, комиссия отдавала предпочтения елям не старше века. Самое молодое дерево за этот период установили в 2023 году — елке было 84 года.

Традиция устанавливать на Соборной площади живую ель существует с 1996 года. Только с 2001 по 2004 год из-за сильных морозов живое дерево заменяли на искусственное. А с 2007-го главную ель привозят исключительно из Подмосковья — дальняя дорога плохо сказывалась на состоянии деревьев.

После окончания праздников елку демонтируют. Древесина идет на изготовление сувенирной продукции, клюшек для детских хоккейных команд и прочего. А с 2017 года с ели собирают семена, которые отправляют в питомник для выращивания хвойных деревьев.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
София Шошина София Шошина, Светлана Прохорова Светлана Прохорова
Кремль Новый год елка
Материалы по теме
Большой театр анонсировал старт продаж на январские показы «Щелкунчика»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 декабря
EUR ЦБ: 89,43 (-0,28) Инвестиции, 11:38 Курс доллара на 10 декабря
USD ЦБ: 76,81 (-0,47) Инвестиции, 11:38
Вексельберг назвал три перспективных направления для инвестиций Бизнес, 11:43
Перспективные направления развития ИТ-сектора на ближайшие 5 лет РБК х Ростелеком, 11:42
Глава «Сбера» дал прогноз по росту экономики на следующий год Экономика, 11:41
Politico узнало о нарушении «золотого правила» ради активов России в ЕС Политика, 11:38
Петр Ян рассказал о запрете UFC выходить на бои с флагом России Спорт, 11:37
Интернет вещей и умные устройства ждет технологический прорыв в 2026 годуПодписка на РБК, 11:37
Руководство декларирует одно, а делает другое. Что такое «тень команды» Образование, 11:36
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 11:30
Сборная Египта выступила против акции в поддержку ЛГБТ на ЧМ-26 Спорт, 11:29
Биткоин обновил максимум с середины ноября. Что с другими криптовалютами Крипто, 11:29
Как обрести спокойствие в шумном мегаполисе Стиль, 11:28
Какие новогодние елки выбирали для Кремля последние 10 лет. Инфографика Общество, 11:28
Лавров заявил, что Россия не собирается воевать с Европой Политика, 11:24
Упавший в водохранилище под Иваново «Антей» нашли на глубине пяти метров Общество, 11:20