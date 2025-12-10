Какие новогодние елки выбирали для Кремля последние 10 лет. Инфографика
В Московский Кремль доставят главную новогоднюю елку страны. Специальный автопоезд привезет ее через Спасские ворота, которые открывают только для самых торжественных случаев, в 22:00 10 декабря. Дерево будет украшать Соборную площадь до 20 января.
Вековую ель высотой 26 м спилили в Рузском муниципальном округе Подмосковья 8 декабря. По традиции отбор деревьев начался летом и длился несколько месяцев. В этом году на место главной елки претендовали 24 дерева.
Специальная комиссия выбирает деревья в соответствии со строгими критериями: высота — не менее 25 метров, возраст — не более 120 лет. Также важна визуальная привлекательность — правильная пирамидальная форма кроны, равномерный, насыщенный окрас хвои, отсутствие сухих и сломанных ветвей.
За последние 10 лет самые высокие ели устанавливали на Соборной площади в 2016 и 2024 году, их высота составляла 30 м. Хотя формальный критерий допускает возраст дерева до 120 лет, комиссия отдавала предпочтения елям не старше века. Самое молодое дерево за этот период установили в 2023 году — елке было 84 года.
Традиция устанавливать на Соборной площади живую ель существует с 1996 года. Только с 2001 по 2004 год из-за сильных морозов живое дерево заменяли на искусственное. А с 2007-го главную ель привозят исключительно из Подмосковья — дальняя дорога плохо сказывалась на состоянии деревьев.
После окончания праздников елку демонтируют. Древесина идет на изготовление сувенирной продукции, клюшек для детских хоккейных команд и прочего. А с 2017 года с ели собирают семена, которые отправляют в питомник для выращивания хвойных деревьев.
