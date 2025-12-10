Польша обсудила передачу Украине МиГ-29 с истекшим сроком службы

Польша начала переговоры о передаче Украине истребителей МиГ-29, но есть нюанс — у них истек срок эксплуатации. В обмен Варшава надеется получить от Киева беспилотные и ракетные технологии

Истребитель МиГ-29 (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Польша ведет переговоры о передаче Киеву истребителей МиГ-29, у которых закончился срок эксплуатации, сообщил Генштаб польской армии в соцсети X. При этом окончательное решение Варшава еще не приняла.

«Передача самолетов связана с достижением ими целевого срока службы и отсутствием перспектив их дальнейшей модернизации в составе Вооруженных сил Польши», — сказано в публикации.

Генштаб объяснил этот шаг «частью политики союзников по поддержке Украины и обеспечению безопасности восточного фланга НАТО». Списанные МиГ-29 в польской армии заменят на самолеты F-16 и FA-50.

Взамен Польша может получить беспилотные и ракетные технологии. Какие именно — не уточняется. «Целью является не только компенсация Польше утраченной техники, но, прежде всего, приобретение и совместное развитие новых оборонных и промышленных компетенций», — пояснили в польском Генштабе.

В ноябре президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Киев не проявляет благодарности к польскому народу за помощь, а исторические вопросы между странами остаются нерешенными. Он подчеркивал, что необходим баланс между солидарностью и национальными интересами.

Польша с начала конфликта предоставляла Украине военную помощь — в 2022–2024 годах Варшава направила на помощь Киеву более 100 млрд злотых, или около $30 млрд. Москва неоднократно выражала критику в отношении поставок оружия Украине, называя эти действия «игрой с огнем» и угрозой для урегулирования конфликта.

Кроме того, Варшава поддерживает предоставление Киеву «репарационного» кредита за счет замороженных российских активов, большая часть которого планируется потратить на оборону Украины. Глава МИД Польши Радослав Сикорский считает, что вопрос движется к «счастливому разрешению». Евросоюзу для помощи Украине придется использовать либо средства России, либо свои собственные. «Не спрашивайте меня, что я предпочту», — добавил Сикорский.

По оценкам генсека НАТО Марк Рютте, альянсу нужно €1 млрд в месяц на закупки оружия для Украины. С августа альянс уже собрал для Киева €4 млрд от союзников в рамках программы PURL.

Москва осуждает помощь Запада Киеву и считает, что это зятягивает конфликт. Российский президент Владимир Путин предупреждал, что Москва даст «очень сильный, если не сказать ошеломляющий», ответ на удары дальнобойным оружием.