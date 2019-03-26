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McDonald's $210 (+12,34%) прогноз Morgan Stanley к 05.11.18 Купить
Apple $197 (+3,8%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,7%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
BlackRock $485 (+14,83%) прогноз UBS к 12.02.20 Купить
Dollar General $133 (+11,53%) прогноз BMO Capital Markets к 14.03.20 Купить
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Задержание Абызова ,  
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«Жесткий и упрямый»: 10 фактов о Михаиле Абызове
26 марта в Москве ФСБ задержала экс-министра Михаила Абызова. Его подозревают в хищении ₽4 млрд. Что известно о бизнесмене и экс-чиновнике — в материале РБК
Михаил Абызов (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)
  • Михаилу Абызову 46 лет. Он родился в Минске, в детстве занимался биатлоном, начал работать с 14 лет разнорабочим в типографии, так как после смерти отца семья нуждалась в деньгах. После победы на физико-математической олимпиаде получил приглашение из физико-математического интерната № 18 при МГУ и переехал в Москву. В интернате с Абызовым учились будущие основатели МДМ Банка Евгений Ищенко и Андрей Мельниченко. Закончив интернат, Абызов поступил на мехмат МГУ. Будучи на первом курсе университета, Абызов зарегистрировал свою первую фирму «Интершопс», которая занималась продажей вещей и оргтехники из Турции.

Видео: СК РФ

  • В 1992 году вместе с однокурсником Миленом Мициком создал СП «ММБ-групп», которая занималась продажей лечо и кетчупа из Болгарии. Скоро компания начала осуществлять поставки для Минобороны и МВД. «В начале 1990-х уже начались неплатежи, а у бюджетных организаций еще были живые деньги, поэтому работать с ними было выгодно. Но времена были непростые, возникали и сложные ситуации. Как-то раз нам с АвтоВАЗа не дали отгружать уже оплаченную большую партию автомобилей и запчастей для ГУВД Москвы; парни из неформальных структур потребовали дополнительной оплаты. Через неделю в Тольятти прилетел сводный отряд ОМОНа — после этого проблем уже не было», — вспоминал Абызов.
  • В середине 1990-х Абызов создал Объединенную российскую топливно-энергетическую компанию (ОРТЭК), которая занималась продажей товаров крупнейших предприятий Западной Сибири — от удобрений до зерна. В 1996-м стал акционером предприятий по производству комплектующих для шахтеров и нефтяников «Сибирьгазсервис», «Новосибирскэнерго» и «Новосибирскнефтепродукт». 51% обыкновенных акций в последнем принадлежал компании ЮКОС. После спора за операционный контроль предприятия долю Абызова выкупила объединенная с ЮКОСом «Сибнефть» за $70 млн.
  • В 1998 году начал работать в РАО «ЕЭС России», где возглавил департамент инвестиций и бизнес-проектов. Спустя год стал заместителем председателя правления организации. «Он жесткий, упрямый и отмороженный. Хорошо разбирался в психологии людей, знал, у кого какие интересы, и это использовал», — рассказывал о нем тогдашний вице-премьер Борис Немцов. В 2005 году Абызов ушел из компании. По его собственным словам, эта работа перестала его вдохновлять.
    Политика
    ФСБ задержала в Москве экс-министра Михаила Абызова за хищение ₽4 млрд
  • С 2006 года Абызов занимал должность председателя совета директоров бизнес-группы RU-COM, которая управляет его активами в энергетике («Сибэко», «Элсиб») и сельском хозяйстве («Копитания»). С 2007 по 2011 год был председателем совета директоров ОАО «Мостотрест».
  • В 2011 году по предложению президента Дмитрия Медведева Абызов возглавил проект «большого правительства», который сам же и финансировал. Идею «большого правительства» Медведев объяснял так: «Я предлагаю подумать о создании так называемого большого правительства, которое будет действовать совместно с основной партией, вместе с гражданским обществом, вместе с экспертами, вместе с региональной и муниципальной властью, вместе со всеми избирателями, которые готовы за нас проголосовать. И даже с теми, кто с нами вполне не согласен, если они к этому готовы, конечно». В декабре 2011 года, как писал Forbes, Абызов принял участие в митинге на Болотной площади против итогов думских выборов, по его словам, «чтобы оценить обстановку и понять, какое у людей настроение. С площади он уходил с ощущением: открытость власти — это то, что нужно обществу в данный момент. На другие митинги он не ходил».

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  • Спустя несколько месяцев Абызов стал советником Медведева по работе «большого правительства». Тогда же, комментируя эту новость, пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова впервые назвала «большое правительство» открытым. 21 мая 2012 года Абызов вошел в состав нового правительства в должности министра, ответственного за организацию работы правительственной комиссии по координации деятельности «открытого правительства». Занимал эту должность до ее упразднения в мае 2018 года. Одним из главных итогов своей работы называл перезагрузку общественных советов при органах власти и запуск портала обсуждения проектов нормативных правовых актов.
  • В 2017 году Абызова включили в «кремлевский список» Минфина США — перечень олигархов и высокопоставленных чиновников, по мнению американского правительства, близких к Кремлю, попадающих под санкции.
  • В 2015 году Абызов стал самым богатым министром, заработав за год 455,6 млн руб. В 2018 году Forbes оценил состояние Абызова в $600 млн. Он занял 162-ю строчку рейтинга 200 богатейших бизнесменов России.
  • Абызов был женат. У него трое детей. В 2016 году СМИ сообщили о разводе экс-министра.​

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Михаил Абызов
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