«Жесткий и упрямый»: 10 фактов о Михаиле Абызове

«Жесткий и упрямый»: 10 фактов о Михаиле Абызове

26 марта в Москве ФСБ задержала экс-министра Михаила Абызова. Его подозревают в хищении ₽4 млрд. Что известно о бизнесмене и экс-чиновнике — в материале РБК

Михаил Абызов (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Михаилу Абызову 46 лет. Он родился в Минске, в детстве занимался биатлоном, начал работать с 14 лет разнорабочим в типографии, так как после смерти отца семья нуждалась в деньгах. После победы на физико-математической олимпиаде получил приглашение из физико-математического интерната № 18 при МГУ и переехал в Москву. В интернате с Абызовым учились будущие основатели МДМ Банка Евгений Ищенко и Андрей Мельниченко. Закончив интернат, Абызов поступил на мехмат МГУ. Будучи на первом курсе университета, Абызов зарегистрировал свою первую фирму «Интершопс», которая занималась продажей вещей и оргтехники из Турции.

Видео: СК РФ

В 1992 году вместе с однокурсником Миленом Мициком создал СП «ММБ-групп», которая занималась продажей лечо и кетчупа из Болгарии. Скоро компания начала осуществлять поставки для Минобороны и МВД. «В начале 1990-х уже начались неплатежи, а у бюджетных организаций еще были живые деньги, поэтому работать с ними было выгодно. Но времена были непростые, возникали и сложные ситуации. Как-то раз нам с АвтоВАЗа не дали отгружать уже оплаченную большую партию автомобилей и запчастей для ГУВД Москвы; парни из неформальных структур потребовали дополнительной оплаты. Через неделю в Тольятти прилетел сводный отряд ОМОНа — после этого проблем уже не было», — вспоминал Абызов.

В середине 1990-х Абызов создал Объединенную российскую топливно-энергетическую компанию (ОРТЭК), которая занималась продажей товаров крупнейших предприятий Западной Сибири — от удобрений до зерна. В 1996-м стал акционером предприятий по производству комплектующих для шахтеров и нефтяников «Сибирьгазсервис», «Новосибирскэнерго» и «Новосибирскнефтепродукт». 51% обыкновенных акций в последнем принадлежал компании ЮКОС. После спора за операционный контроль предприятия долю Абызова выкупила объединенная с ЮКОСом «Сибнефть» за $70 млн.

В 1998 году начал работать в РАО «ЕЭС России», где возглавил департамент инвестиций и бизнес-проектов. Спустя год стал заместителем председателя правления организации. «Он жесткий, упрямый и отмороженный. Хорошо разбирался в психологии людей, знал, у кого какие интересы, и это использовал», — рассказывал о нем тогдашний вице-премьер Борис Немцов. В 2005 году Абызов ушел из компании. По его собственным словам, эта работа перестала его вдохновлять. Политика ФСБ задержала в Москве экс-министра Михаила Абызова за хищение ₽4 млрд

С 2006 года Абызов занимал должность председателя совета директоров бизнес-группы RU-COM, которая управляет его активами в энергетике («Сибэко», «Элсиб») и сельском хозяйстве («Копитания»). С 2007 по 2011 год был председателем совета директоров ОАО «Мостотрест».

В 2011 году по предложению президента Дмитрия Медведева Абызов возглавил проект «большого правительства», который сам же и финансировал. Идею «большого правительства» Медведев объяснял так: «Я предлагаю подумать о создании так называемого большого правительства, которое будет действовать совместно с основной партией, вместе с гражданским обществом, вместе с экспертами, вместе с региональной и муниципальной властью, вместе со всеми избирателями, которые готовы за нас проголосовать. И даже с теми, кто с нами вполне не согласен, если они к этому готовы, конечно». В декабре 2011 года, как писал Forbes, Абызов принял участие в митинге на Болотной площади против итогов думских выборов, по его словам, «чтобы оценить обстановку и понять, какое у людей настроение. С площади он уходил с ощущением: открытость власти — это то, что нужно обществу в данный момент. На другие митинги он не ходил».