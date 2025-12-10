 Перейти к основному контенту
Петр Ян рассказал о запрете UFC выходить на бои с флагом России

Петр Ян рассказал, что UFC запрещала ему выходить в октагон с флагом России
На турнире UFC 323 в Лас-Вегасе Петр Ян стал новым обладателем чемпионского пояса легчайшего веса, победив грузина Мераба Двалишвили. Во время празднования россиянин поднял национальный флаг
Петр Ян
Петр Ян (Фото: Ian Maule / Getty Images)

Российский боец Петр Ян, несмотря на запрет UFC выходить в октагон с флагом России, продолжал это делать. Об этом спортсмен рассказал «Спорт-Экспрессу».

«Мне даже когда запрещали, я выходил с ним. Я говорил: «Я не пойду без флага!» Я считаю, выходить с флагом своей страны — это очень круто, тем более в нынешнее время. Каждый уважающий себя спортсмен выходит с флагом. Это всегда так было: на Олимпийских играх, чемпионатах мира. Это все было придумано для объединения народов. Поэтому я считаю, что с флагом выходить — это достойно, это большой пример для молодежи», — сказал Ян.

Петр Ян сенсационно победил Двалишвили и вернул чемпионский титул UFС
Спорт
Петр Ян

На турнире UFC 323 в Лас-Вегасе Ян одержал победу над грузинским бойцом Мерабом Двалишвили единогласным решением судей после пяти раундов. Во время празднования россиянин поднял национальный флаг.

Ян стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе. Также он второй раз в карьере завоевал чемпионским пояс в этом дивизионе, ранее он владел им в период с июля 2020 года по март 2021-го. После завоевания титула Ян занял шестое место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.

Сейчас в активе 32-летнего Яна 20 побед и пять поражений в смешанных единоборствах. У 34-летнего Двалишвили статистика насчитывает 21 победу и пять поражений в MMA.

Весной 2022 года глава UFC Дана Уайт сообщил, что всем бойцам больше нельзя выносить флаг своей страны в октагон из-за событий на Украине. Однако в октябре 2023-го он отменил это правило.

Авторы
Теги
Полина Мельникова
единоборства UFC Петр Ян флаг России
