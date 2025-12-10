 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика⁠,
0

Глава «Сбера» дал прогноз по росту экономики на следующий год

Герман Греф
Герман Греф (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

В следующем году «Сбер» ожидает сдержанного роста экономики России на уровне примерно 1%, заявил глава Сбербанка Герман Греф, выступая на Дне инвестора Сбера, передает корреспондент РБК.

«Мы вместе прошли через ряд вызовов: жесткая денежно-кредитная политика и регулирование сдерживали рост экономики. Внешние факторы, в том числе цены на экспортные товары также не добавляли стабильности. Задача предстоящего периода — выйти из цикла охлаждения экономики и дать своевременный импульс для запуска инвестиционных проектов, которые будут определять развитие страны на следующие несколько лет», — сказал он.

По прогнозу аналитиков Сбера, инфляционное давление будет ослабевать и приблизится к цели ЦБ в 4%. В таких условиях можно ожидать смягчения денежно-кредитной политики, так что к концу 2026 года ключевая ставка может снизиться до 12%, считает Греф.

Курс доллара ниже ₽76. Почему рубль укрепляется и что будет с экономикой
Подписка на РБК
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Материал дополняется.

Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова, Евгения Чернышова Евгения Чернышова
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 декабря
EUR ЦБ: 89,43 (-0,28) Инвестиции, 11:38 Курс доллара на 10 декабря
USD ЦБ: 76,81 (-0,47) Инвестиции, 11:38
Вексельберг назвал три перспективных направления для инвестиций Бизнес, 11:43
Перспективные направления развития ИТ-сектора на ближайшие 5 лет РБК х Ростелеком, 11:42
Глава «Сбера» дал прогноз по росту экономики на следующий год Экономика, 11:41
Politico узнало о нарушении «золотого правила» ради активов России в ЕС Политика, 11:38
Петр Ян рассказал о запрете UFC выходить на бои с флагом России Спорт, 11:37
Интернет вещей и умные устройства ждет технологический прорыв в 2026 годуПодписка на РБК, 11:37
Руководство декларирует одно, а делает другое. Что такое «тень команды» Образование, 11:36
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 11:30
Сборная Египта выступила против акции в поддержку ЛГБТ на ЧМ-26 Спорт, 11:29
Биткоин обновил максимум с середины ноября. Что с другими криптовалютами Крипто, 11:29
Как обрести спокойствие в шумном мегаполисе Стиль, 11:28
Какие новогодние елки выбирали для Кремля последние 10 лет. Инфографика Общество, 11:28
Лавров заявил, что Россия не собирается воевать с Европой Политика, 11:24
Упавший в водохранилище под Иваново «Антей» нашли на глубине пяти метров Общество, 11:20