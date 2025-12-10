Глава «Сбера» дал прогноз по росту экономики на следующий год

Герман Греф (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

В следующем году «Сбер» ожидает сдержанного роста экономики России на уровне примерно 1%, заявил глава Сбербанка Герман Греф, выступая на Дне инвестора Сбера, передает корреспондент РБК.

«Мы вместе прошли через ряд вызовов: жесткая денежно-кредитная политика и регулирование сдерживали рост экономики. Внешние факторы, в том числе цены на экспортные товары также не добавляли стабильности. Задача предстоящего периода — выйти из цикла охлаждения экономики и дать своевременный импульс для запуска инвестиционных проектов, которые будут определять развитие страны на следующие несколько лет», — сказал он.

По прогнозу аналитиков Сбера, инфляционное давление будет ослабевать и приблизится к цели ЦБ в 4%. В таких условиях можно ожидать смягчения денежно-кредитной политики, так что к концу 2026 года ключевая ставка может снизиться до 12%, считает Греф.

Материал дополняется.