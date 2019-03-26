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Apple $197 (+3,76%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,7%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
BlackRock $485 (+14,83%) прогноз UBS к 12.02.20 Купить
Dollar General $133 (+11,53%) прогноз BMO Capital Markets к 14.03.20 Купить
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Задержание Абызова ,  
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Путину заранее доложили о деле Абызова
Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Президент Владимир Путин был заранее проинформирован о задержании Михаила Абызова. Об этом РБК сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Президенту было доложено заранее», — сказал он, отвечая на вопрос, было ли доложено главе страны о задержании.

Видео: СК РФ

Ранее источники РБК сообщили, что сотрудники ФСБ задержали Абызова в Москве. Его подозревают в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК) и организации преступного сообщества (ст. 210 УК), рассказал собеседник РБК.

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В Следственном комитете заявили, что в отношении Абызова и еще пяти человек возбуждено уголовное дело. По версии следствия, они обманули акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети» и похитили 4 млрд руб. «В настоящее время с фигурантами уголовного дела проводятся следственные действия», — рассказали в ведомстве.

В СК считают, что в период с апреля 2011-го по ноябрь 2014-го, Абызов, «являясь бенефициарным владельцем ряда оффшорных коммерческим организаций», создал и возглавил преступное сообщество.

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От Сердюкова до Абызова: кто из российских чиновников был под следствием

Абызов был министром по вопросам «открытого правительства» в 2012-2018 годах, после переизбрания Путина президентом эту должность упразднили и в новый состав правительства Абызов не вошел.

В годы работы в правительстве Абызов был чиновником с одними из самых высоких заработков. Так, в 2015-м он заработал 455,6 млн руб., в 2016-м — 520,9 млн руб., а в 2017-м — 181 млн руб. По данным Forbes, в 2018-м состояние Абызова оценивалось в $600 млн, журнал включил его список 200 богатейших бизнесменов России.

Авторы: Полина Химшиашвили, Константин Нагаев
Теги: Михаил Абызов, Дмитрий Песков
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