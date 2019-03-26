Путину заранее доложили о деле Абызова

В Следственном комитете заявили, что в отношении Абызова и еще пяти человек возбуждено уголовное дело. По версии следствия, они обманули акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети» и похитили 4 млрд руб. «В настоящее время с фигурантами уголовного дела проводятся следственные действия», — рассказали в ведомстве.

В СК считают, что в период с апреля 2011-го по ноябрь 2014-го, Абызов, «являясь бенефициарным владельцем ряда оффшорных коммерческим организаций», создал и возглавил преступное сообщество.

Абызов был министром по вопросам «открытого правительства» в 2012-2018 годах, после переизбрания Путина президентом эту должность упразднили и в новый состав правительства Абызов не вошел.

В годы работы в правительстве Абызов был чиновником с одними из самых высоких заработков. Так, в 2015-м он заработал 455,6 млн руб., в 2016-м — 520,9 млн руб., а в 2017-м — 181 млн руб. По данным Forbes, в 2018-м состояние Абызова оценивалось в $600 млн, журнал включил его список 200 богатейших бизнесменов России.