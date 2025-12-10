 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Упавший в водохранилище под Иваново «Антей» нашли на глубине пяти метров

Ан-22
Ан-22 (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Упавший в Уводьское водохранилище в Ивановской области транспортный самолет Ан-22, по предварительной информации, находится на глубине 5 м в 150 м от берега, сообщил представитель экстренных служб, передает «РИА Новости».

«Место падения Ан-22 «Антей» обнаружено — воздушное судно находится в 150 метрах от береговой черты Уводьского водохранилища на глубине пяти метров вблизи деревни Иванково», — сказал собеседник агентства.

При крушении в Ивановской области погибли все члены экипажа Ан-22
Общество
АН-22 &laquo;Антей&raquo;

По его словам, данный самолет был произведен в 1975 году на Ташкентском авиационном заводе имени Валерия Чкалова. За время эксплуатации Ан-22 «Антей» налетал около 6,5 тыс. часов и совершил более 3 тыс. посадок.

9 декабря самолет потерпел крушение в районе деревни Иванково при выполнении тестового полета. Все члены экипажа погибли.

В Минобороны отметили, что самолет упал в безлюдном районе. Самолет Ан-22 отправился в полет после ремонта. Экипаж проводил его облет.

СК возбудил уголовное дело по факту крушения Ан-22 в Ивановской области.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Егор Алимов
Ивановская область водохранилище самолет авиакатастрофа
Материалы по теме
При крушении в Ивановской области погибли все члены экипажа Ан-22
Общество
В Ивановской области после крушения Ан-22 создали оперативный штаб
Политика
В Ивановской области упал Ан-22
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 декабря
EUR ЦБ: 89,43 (-0,28) Инвестиции, 11:38 Курс доллара на 10 декабря
USD ЦБ: 76,81 (-0,47) Инвестиции, 11:38
Вексельберг назвал три перспективных направления для инвестиций Бизнес, 11:43
Перспективные направления развития ИТ-сектора на ближайшие 5 лет РБК х Ростелеком, 11:42
Глава «Сбера» дал прогноз по росту экономики на следующий год Экономика, 11:41
Politico узнало о нарушении «золотого правила» ради активов России в ЕС Политика, 11:38
Петр Ян рассказал о запрете UFC выходить на бои с флагом России Спорт, 11:37
Интернет вещей и умные устройства ждет технологический прорыв в 2026 годуПодписка на РБК, 11:37
Руководство декларирует одно, а делает другое. Что такое «тень команды» Образование, 11:36
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 11:30
Сборная Египта выступила против акции в поддержку ЛГБТ на ЧМ-26 Спорт, 11:29
Биткоин обновил максимум с середины ноября. Что с другими криптовалютами Крипто, 11:29
Как обрести спокойствие в шумном мегаполисе Стиль, 11:28
Какие новогодние елки выбирали для Кремля последние 10 лет. Инфографика Общество, 11:28
Лавров заявил, что Россия не собирается воевать с Европой Политика, 11:24
Упавший в водохранилище под Иваново «Антей» нашли на глубине пяти метров Общество, 11:20