Упавший в водохранилище под Иваново «Антей» нашли на глубине пяти метров

Ан-22 (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Упавший в Уводьское водохранилище в Ивановской области транспортный самолет Ан-22, по предварительной информации, находится на глубине 5 м в 150 м от берега, сообщил представитель экстренных служб, передает «РИА Новости».

«Место падения Ан-22 «Антей» обнаружено — воздушное судно находится в 150 метрах от береговой черты Уводьского водохранилища на глубине пяти метров вблизи деревни Иванково», — сказал собеседник агентства.

По его словам, данный самолет был произведен в 1975 году на Ташкентском авиационном заводе имени Валерия Чкалова. За время эксплуатации Ан-22 «Антей» налетал около 6,5 тыс. часов и совершил более 3 тыс. посадок.

9 декабря самолет потерпел крушение в районе деревни Иванково при выполнении тестового полета. Все члены экипажа погибли.

В Минобороны отметили, что самолет упал в безлюдном районе. Самолет Ан-22 отправился в полет после ремонта. Экипаж проводил его облет.

СК возбудил уголовное дело по факту крушения Ан-22 в Ивановской области.