Вексельберг назвал три перспективных направления для инвестиций

Бизнесмен Виктор Вексельберг назвал технологические и бизнес-тренды, на которые стоит обратить внимание инвесторам, и объяснил, почему считает партнерства инструментом защиты от рыночных рисков

Виктор Вексельберг (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг (состояние — $9,2 млрд в рейтинге Forbes) назвал наиболее перспективными направлениями для инвестиций технологии больших данных, материалы нового поколения и клиентоориентированный бизнес. Об этом он заявил во вторник, 9 декабря, выступая на организованном Российским еврейским конгрессом проекте Impact Heroes, передает корреспондент РБК.

Говоря об инвестиционных приоритетах, Вексельберг напомнил, что исторически был приверженцем сырьевого сектора, но по внутренним убеждениям всегда оставался «человеком, связанным с математикой, компьютерами и инновациями». По его словам, скорость технологического развития в последние годы стала «фантастической», что ведет к глубинной трансформации всех сфер жизни.

Бизнесмен отметил, что не любит термин «искусственный интеллект» — по его словам, он «не очень искусственный» и «не очень интеллект». При этом технологии, работающие с большими объемами данных и высокой скоростью обработки, являются фундаментом для будущих решений. Цифровизация и работа с большими массивами данных станут «поляной, которая подарит еще много интересных сюрпризов».

Говоря о дальнейших технологических трендах, Вексельберг отметил, что рост цифровой экономики неизбежно ведет к повышенному спросу на дата-центры и инфраструктуру хранения и обработки данных. Он также подчеркнул важность технологий накопления энергии и солнечной генерации.

Вторым направлением с опережающим потенциалом Вексельберг назвал материалы нового поколения. «Мы пока не почувствовали всего эффекта, но технологии, основанные на материалах с принципиально иными свойствами — это полшага впереди. Я лично уделяю этому направлению особое внимание», — сказал он.

Третьим сектором стал бизнес, ориентированный на конечного клиента, особенно в условиях высокой рыночной турбулентности. «Когда турбулентность высока, бизнес, ориентированный на клиентов, остается более стабильным. Мы видим это на примере маркетплейсов», — отметил Вексельберг. Он подчеркнул важность скорости отклика на изменения спроса и конкурентных преимуществ, основанных на взаимодействии с клиентом.

О рисках и партнерствах

Говоря об отраслях, откуда «надо убегать», Вексельберг указал, что климатическая и экологическая повестка останутся значимым фактором для бизнеса, даже если вокруг них ведутся дебаты. В результате изменений в регуляторике и общественных настроениях многие отрасли будут испытывать повышенное давление. Говоря о металлургии, Вексельберг отметил, что новые материалы неизбежно будут занимать место традиционных сегментов.

В качестве ключевого инструмента хеджирования рыночных рисков бизнесмен назвал партнерства. По его словам, умение выстроить партнерство — это сложная, но необходимая задача — при этом российская бизнес-практика часто ориентирована на одного мажоритарного акционера с доминирующими правами. «Несмотря на многочисленные непростые ситуации в своей практике, я остаюсь сторонником партнерств», — сказал Вексельберг. По словам бизнесмена, умение договариваться — «залог успеха», поскольку позволяет учитывать не только собственное мнение, но и взгляд партнера.

Говоря о миссии предпринимателя, он отметил, что с возрастом приходит понимание — цель бизнеса не может измеряться только прибылью. Предпринимательский процесс — это не только технологии и капитал, но и люди, и успех бизнеса должен иметь социальное измерение, задавать нормы, правила и оставлять «живой, развивающийся проект» даже после ухода основателя.

Виктор Вексельберг — один из крупнейших российских инвесторов, состояние которого было создано в сырьевом секторе. В октябре 1990 года он совместно с бизнесменом Леонардом Блаватником учредил совместное предприятие «Ренова». Основной капитал партнеры сформировали в ходе приватизации 1990-х: в 1993 году они приобрели 20% долю в Иркутском алюминиевом заводе, одновременно покупали акции Уральского алюминиевого завода и в 1996 году на их базе создали компанию СУАЛ. В 2007 году СУАЛ объединился с «Русским алюминием» Олега Дерипаски и швейцарской трейдинговой компанией Glencore в UC Rusal, где крупнейшим акционером стал российский бизнесмен. Другим ключевым активом Вексельберга стала доля в нефтяной компании ТНК-ВР, проданная «Роснефти» в 2013 году за $7 млрд (общая сумма сделки составила $56 млрд).

Полученные средства бизнесмен направил на приобретение зарубежных активов, в том числе на увеличение долей в швейцарских компаниях. Вексельберг также развивает российскую солнечную энергетику через компанию «Хевел», которая построила первый в России завод полного цикла по производству солнечных модулей и первую солнечную электростанцию промышленного масштаба.