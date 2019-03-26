Медведева проинформировали о задержании Абызова

Дмитрий Медведев (Фото: Dmitry Astakhov / Reuters)

Премьер-министр Дмитрий Медведев проинформирован о задержании экс-министра по вопросам «открытого правительства» Михаила Абызова. Об этом сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов, передает ТАСС.

Он отметил, что претензии правоохранителей к Абызову связаны не с работой в кабинете министров, а с его коммерческой деятельностью.

«Если будет доказано, что он сохранял контроль за деятельностью каких-либо коммерческих структур во время работы в правительстве, то этот факт сам по себе означает нарушение закона», — заявил Осипов.

Абызова задержали сотрудники ФСБ по подозрению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и организации преступного сообщества (ст. 210 УК). СК возбудил против него и еще пятерых человек уголовное дело. ​По данным следствия, Абызов с соучастниками похитили 4 млрд руб., принадлежащих ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети». Деньги были выведены за рубеж. СК отметил, что Абызов возглавил преступную группу в период с 2011 по 2014 год, когда был «бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций». Министром Абызов был с 2012 по 2018 год.