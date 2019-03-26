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Apple $197 (+5,46%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,66%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
BlackRock $485 (+14,83%) прогноз UBS к 12.02.20 Купить
Dollar General $133 (+11,53%) прогноз BMO Capital Markets к 14.03.20 Купить
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Задержание Абызова ,  
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Абызова обвинили в создании ОПС с использованием служебного положения
Михаил Абызов задержан, его подозревают в хищении 4 млрд руб. вместе с другими фигурантами дела
Михаил Абызов (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Бывшему министру по вопросам «открытого правительства» Михаилу Абызову предъявили обвинения, сообщила РБК официальный представитель Следственного комитета России (СК) Светлана Петренко.

«Его уже и раньше допрашивали. Он задержан, процессуально задержан, и ему предъявлены обвинения», — сказала она.

Экс-чиновнику инкриминируют создание преступного сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК) и мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

В ближайшее время следствие намерено решить вопрос об избрании Абызову меры пресечения, говорится в заявлении на сайте СК.​

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Ранее о задержании Абызова сообщили источники РБК, по их данным, в оперативных мероприятиях участвовали сотрудники ФСБ. Позже в СК рассказали, что в отношении экс-министра возбуждено уголовное дело.

Следствие считает, что Абызов и еще пять фигурантов дела мошенническим путем похитили 4 млрд руб., обманув ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети». Все полученные средства были выведены за рубеж. Абызов создал и возглавил преступную группу в период с 2011 по 2014 год, когда экс-чиновник являлся бенефициаром ряда офшоров, сообщили в СК.

Политика
Дело против экс-министра «открытого правительства» Абызова. Главное

О задержании уже проинформировали премьер-министра Дмитрия Медведева, пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов заявил, что если Абызов контролировал какие-либо коммерческие структуры, когда работал в правительстве, то речь идет о нарушении закона. Президент России Владимир Путин бьл заранее проинформирован о деле против Абызова.

Абызов был министром по вопросам «открытого правительства» в 2012–2018 годах, в обновленный состав правительства после переизбрания Путина он не вошел: его должность упразднили. В 2018-м журнал Forbes оценил состояние Абызова в $600 млн и разместил его на 162-м месте в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России.

Видео: СК РФ

Автор: Константин Нагаев
Теги: Михаил Абызов, задержание
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