Абызова обвинили в создании ОПС с использованием служебного положения

Ранее о задержании Абызова сообщили источники РБК, по их данным, в оперативных мероприятиях участвовали сотрудники ФСБ. Позже в СК рассказали, что в отношении экс-министра возбуждено уголовное дело.
Следствие считает, что Абызов и еще пять фигурантов дела мошенническим путем похитили 4 млрд руб., обманув ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети». Все полученные средства были выведены за рубеж. Абызов создал и возглавил преступную группу в период с 2011 по 2014 год, когда экс-чиновник являлся бенефициаром ряда офшоров, сообщили в СК.
О задержании уже проинформировали премьер-министра Дмитрия Медведева, пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов заявил, что если Абызов контролировал какие-либо коммерческие структуры, когда работал в правительстве, то речь идет о нарушении закона. Президент России Владимир Путин бьл заранее проинформирован о деле против Абызова.
Абызов был министром по вопросам «открытого правительства» в 2012–2018 годах, в обновленный состав правительства после переизбрания Путина он не вошел: его должность упразднили. В 2018-м журнал Forbes оценил состояние Абызова в $600 млн и разместил его на 162-м месте в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России.