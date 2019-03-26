Абызова обвинили в создании ОПС с использованием служебного положения

Абызова обвинили в создании ОПС с использованием служебного положения

Михаил Абызов задержан, его подозревают в хищении 4 млрд руб. вместе с другими фигурантами дела

Михаил Абызов (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Бывшему министру по вопросам «открытого правительства» Михаилу Абызову предъявили обвинения, сообщила РБК официальный представитель Следственного комитета России (СК) Светлана Петренко.

«Его уже и раньше допрашивали. Он задержан, процессуально задержан, и ему предъявлены обвинения», — сказала она.

Экс-чиновнику инкриминируют создание преступного сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК) и мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

В ближайшее время следствие намерено решить вопрос об избрании Абызову меры пресечения, говорится в заявлении на сайте СК.​