Экс-министр по вопросам «открытого правительства» «категорически» отказался признать свою вину. Суд рассмотрит меру пресечения для Михаила Абызова в среду, 27 марта

Михаил Абызов (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Экс-министр «Открытого правительства» Михаил Абызов отказался признать свою вину. Об этом РБК заявил его адвокат ​Александр Аснис.

«Могу только подтвердить факт его задержания и предъявление ему обвинения. Виновным он себя категорически не признает», — заявил он РБК.

Суд будет рассматривать меру пресечения для Абызова 27 марта, уточнил он.

Михаил Абызов, живший последнее время в Италии, был задержан оперативниками ФСБ в Москве. В столицу он прилетел на день рождения бывшего коллеги, рассказывали источники РБК.