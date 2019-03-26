Экс-министр «Открытого правительства» Михаил Абызов отказался признать свою вину. Об этом РБК заявил его адвокат Александр Аснис.
«Могу только подтвердить факт его задержания и предъявление ему обвинения. Виновным он себя категорически не признает», — заявил он РБК.
Суд будет рассматривать меру пресечения для Абызова 27 марта, уточнил он.
Михаил Абызов, живший последнее время в Италии, был задержан оперативниками ФСБ в Москве. В столицу он прилетел на день рождения бывшего коллеги, рассказывали источники РБК.