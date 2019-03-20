Кредиторы «Группы Е4» потребовали от экс-министра Абызова более ₽33 млрд

В своем иске Альфа-банк и Redeliaco Holdings просят взыскать деньги с людей, которые контролировали инжиниринговую компанию. «Группа Е4» была признана банкротом в 2016 году

Михаил Абызов (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Альфа-банк и кипрская Redeliaco Holdings, являющиеся конкурсными кредиторами инжиниринговой компании «Группа Е4», обратились в Арбитражный суд Москвы с иском против бывшего министра по координации деятельности «открытого правительства» Михаила Абызова. Об этом сообщает «РИА Новости».

Кредиторы просят взыскать 33,6 млрд руб. солидарно с Абызова и двух других лиц, которые контролировали «Группу Е4». Она была признана банкротом в 2016 году. Помимо Абызова в иске указаны бывший президент Е4 Андрей Малышев и Екатерина Сиротенко. «РИА Новости» отмечает, что до 2016 года Сиротенко была женой Абызова, кроме того, она была единственным бенефициаром «Группы Е4».

Альфа-банк подал заявление о привлечении Абызова, Сиротенко и Малышева к субсидиарной ответственности в декабре, в феврале поступило заявление от Redeliaco Holdings. Арбитраж объединил их рассмотрение и назначил его на 10 апреля. При этом представитель Альфа-банка был против объединения заявлений, так как обращение Redeliaco Holdings «тождественно слово в слово, доказательство в доказательство, требование в требование» документа от Альфа-банка.

«Мы подтверждаем подачу иска. Альфа-банк всегда придерживается позиции последовательного кредитора и выступает за возврат долгов. Мы надеемся привлечь к ответственности бенефициаров Е4, в том числе бывшего министра», — заявили РБК в пресс-службе Альфа-банка.

«Группа Е4» была создана Михаилом Абызовым в 2006 году, работала в сфере инжиниринга в электроэнергетике и строительства энергоблоков. Forbes отмечал, что компания на этом рынке занимала 20% и была одним из крупнейших игроков. Позже столкнулась с проблемами в обслуживании кредитов, в конце 2014 года перестала платить по ним.