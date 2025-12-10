 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
Politico узнало о нарушении «золотого правила» ради активов России в ЕС

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
Антониу Кошта
Антониу Кошта (Фото: Marco Longari / Reuters)

В Евросоюзе (ЕС) готовы продлить запланированный на 18 декабря саммит ЕС еще на два дня, если это потребуется для решения вопроса об изъятии заблокированных активов России в качестве обеспечения финансовой поддержки Украины. Об этом пишет Politico со ссылкой на председателя Европейского совета Антониу Кошту.

«Это редкое отступление от золотого правила Кошты, согласно которому хороший саммит это однодневный саммит», — отмечает издание.

По информации журналистов, перед саммитом пройдут еще три встречи послов стран ЕС. Они будут работать в Брюсселе «сверхурочно», изучая «построчно» опубликованное на прошлой неделе предложение Еврокомиссии, как заморозить российские активы бессрочно с использованием чрезвычайных полномочий и без необходимости добиваться единогласного одобрения всех стран — членов ЕС.

Также дипломаты попытаются перед саммитом переубедить Бельгию, выступающую против изъятия активов.

«Особая ситуация Бельгии в отношении использования заморозки российских активов неоспорима и должна быть решена таким образом, чтобы все европейские государства несли риски», — напоминает Politico и добавляет: «Если сделка не состоится, у Украины закончатся деньги в апреле».

FT узнала о возможности ЕС бессрочно заморозить российские активы
Политика
Фото:Carl Court / Getty Images

Страны ЕС спешат с принятием необходимых мер, чтобы не допустить на предстоящем саммите вето со стороны венгерского премьера Виктора Орбана, добавляет издание.

После начала боевых действий на Украине в феврале 2022 года в западных странах оказались заблокированы российские активы на сумму около $285 млрд. Их большая часть находится в бельгийском депозитарии Euroclear.

В сентябре 2025 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила направить Киеву репарационный кредит в счет замороженных активов.

Москва, в свою очередь, предупредила, что будет считать такие действия воровством активов, и пригрозила судебным преследованием.

Авторы
Денис Малышев
санкции ЕС российские активы Евросоюз Виктор Орбан репарационный кредит Украина Урсула фон дер Ляйен
