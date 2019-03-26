Абызов приехал в Москву на день рождения бывшего коллеги

Экс-министр приехал в Москву на день рождения бывшего коллеги, в столице его задержали. По версии следствия, вместе с другими фигурантами он похитил и вывел за рубеж 4 млрд руб.

Михаил Абызов (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Обвиняемый в создании преступного сообщества и мошенничестве бывший министр по вопросам «открытого правительства» Михаил Абызов приехал в Москву на день рождения своего экс-коллеги, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, и подтвердил РБК знакомый Абызова.

По данным «Интерфакса», Абызов приехал в Москву неделю назад. При этом приезд экс-министра «стал результатом комбинации оперативников», а сам Абызов был задержан по дороге из терминала бизнес-авиации «Внуково-3», куда Абызов прилетел из Италии на частном самолете, уточнил источник агентства.

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Экс-министра, жившего последнее время в Италии, задержали оперативники ФСБ. По словам источника РБК, 25 марта Абызов уже был в Москве.

Уголовное дело против Михаила Абызова и еще пяти человек Следственный комитет возбудил по ч. 2,3 ст. 210 УК РФ (создание и участие в преступном сообществе) и по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По версии следствия, Абызов и соучастники дела с апреля 2011-го по ноябрь 2014 года занимались хищением средств ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», работавших в Новосибирской области. Всего было похищено 4 млрд руб. Все полученные средства преступная группа вывела за рубеж, используя сеть офшоров.