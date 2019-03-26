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Apple $197 (+5,43%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,66%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
BlackRock $485 (+14,83%) прогноз UBS к 12.02.20 Купить
Dollar General $133 (+11,53%) прогноз BMO Capital Markets к 14.03.20 Купить
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Задержание Абызова ,  
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Абызова доставили в Следственный комитет
Михаил Абызов (Фото: Александр Куров / ТАСС)

Задержанного экс-министра «открытого правительства» Михаила Абызова допрашивают в Следственном комитете. Об этом сообщил «РИА Новости» источник, знакомый с ситуацией. Эту информацию РБК подтвердил источник, близкий к СКР, указав, что его доставили в главное здание ведомства в Техническом переулке в Москве.

Политика
Дело против экс-министра «открытого правительства» Абызова. Главное

Абызова задержали 26 марта в Москве сотрудники ФСБ. Его заподозрили в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и организации преступного сообщества (ст. 210 УК). Против него и еще пяти человек СК возбудил уголовное дело. ​Абызову предъявлено обвинение.

По материалам расследования, Абызов и его соучастники похитили и вывели за рубеж 4 млрд руб., которые принадлежали ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети». Преступная группа работала с 2011 по 2014 год. Министром Абызов был с 2012 по 2018 год.

Общество
Абызова обвинили в создании ОПС с использованием служебного положения

Пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов заявил, что претензии правоохранителей к Абызову связаны не с работой в кабинете министров, а с его коммерческой деятельностью. «Если будет доказано, что он сохранял контроль за деятельностью каких-либо коммерческих структур во время работы в правительстве, то этот факт сам по себе означает нарушение закона», — заявил он.

Теги: Михаил Абызов, ГСУ СКР, допрос, обвинение
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