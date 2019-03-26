Абызова доставили в Следственный комитет

Михаил Абызов (Фото: Александр Куров / ТАСС)

Задержанного экс-министра «открытого правительства» Михаила Абызова допрашивают в Следственном комитете. Об этом сообщил «РИА Новости» источник, знакомый с ситуацией. Эту информацию РБК подтвердил источник, близкий к СКР, указав, что его доставили в главное здание ведомства в Техническом переулке в Москве.

Абызова задержали 26 марта в Москве сотрудники ФСБ. Его заподозрили в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и организации преступного сообщества (ст. 210 УК). Против него и еще пяти человек СК возбудил уголовное дело. ​Абызову предъявлено обвинение.

По материалам расследования, Абызов и его соучастники похитили и вывели за рубеж 4 млрд руб., которые принадлежали ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети». Преступная группа работала с 2011 по 2014 год. Министром Абызов был с 2012 по 2018 год.