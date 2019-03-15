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55 триллионов в запасе
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Газета
55 триллионов в запасе
Газета № 029 (2984) (1503) Экономика,
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55 триллионов в запасе
Как власти оценили все природные ресурсы России
Минприроды впервые оценило стоимость всех запасов полезных ископаемых в стране. Запасы нефти оценены почти в 40 трлн руб., природного газа — в 11 трлн руб.
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Министерство природных ресурсов и экологии (Минприроды) впервые оценило в стоимостном выражении запасы полезных ископаемых в России. Первая оценка дана на конец 2017 года, далее она будет актуализироваться ежегодно.

  • Стоимость запасов нефти составила 39,6 трлн руб.;
  • стоимость газа — 11,3 трлн руб.;
  • коксующегося угля — почти 2 трлн руб.

Кроме того, Минприроды оценило запасы:

  • железной руды — в 808 млрд руб.;
  • алмазов — в 505 млрд руб.;
  • золота — в 480 млрд руб.

Совокупная стоимость всех минеральных и энергетических ресурсов (нефть, газ, золото, медь, железная руда, уголь энергетический и бурый, алмазы) составила 55,24 трлн руб., или 60% ВВП за 2017 год.

Как Минприроды считало

В соответствии с методологией министерства объектом оценки являются «запасы, оцениваемые в разрезе участков недр, на которые в установленном порядке выдана лицензия на пользование недрами и по которым имеются утвержденный в установленном порядке технический проект и иная проектная документация на выполнение работ». То есть оценка Минприроды меньше совокупного объема разведанных запасов.

Для оценки используется доходный подход — совокупность методов оценки, основанных на определении потенциальных доходов, связанных с эксплуатацией ресурсов. Обобщающим показателем оценки служит величина дисконтированного чистого денежного потока, который может быть получен в результате добычи и реализации полезных ископаемых на всех участках недр.

В натуральном выражении на конец 2017 года Минприроды оценило:

  • запасы нефти — в 9,04 млрд т;
  • газа — в 14,47 трлн куб. м;
  • золота — в 1407 т;
  • алмазов — в 375 млн метрических каратов.

Для сравнения, по данным британской BP (статистический ежегодник–2018), доказанные запасы нефти в России на конец 2017 года составляли 14,5 млрд т, природного газа — 35 трлн куб. м. Запасы золота в недрах России, по данным Геологической службы США, составляли на конец 2017 года 5500 т (*.pdf).

«Неудачная попытка»

Оценка сделана на основе формы № 1-РСПИ — это форма статистической отчетности, которая содержит сведения о текущей рыночной стоимости запасов полезных ископаемых, объяснил РБК директор по разведке и добыче нефти и газа Vygon Consulting Сергей Клубков. Серьезно к такой оценке относиться не нужно, указывает он. По сути, это неудачная попытка Минприроды получить оценку стоимости запасов нефти и газа в России на основе сбора разнородных данных самих недропользователей: различные предпосылки по ценам на углеводородное сырье, ограниченный срок оценки — 20 лет, отсутствие обоснованности профилей добычи сырья и т.п. Кроме того, форма содержит некорректную формулу расчета стоимости запасов, утверждает Клубков.

В 2016 году в России была принята новая классификация запасов, которая вводит понятие рентабельных запасов, напомнил РБК глава Госкомиссии по запасам Игорь Шпуров. Классификация гармонизирована с классификацией ООН и других стран, например американской PRMS, указывает он. Но стоимостную оценку в рамках новой классификации госкомиссия пока не завершила, говорит Шпуров. Кроме того, сейчас Минприроды и Минэнерго проводят экспресс-оценку месторождений с запасами свыше 5 млн т, чтобы подсчитать рентабельный объем нефти, но эта работа также пока не завершена, говорит Шпуров. Оценку не пройдут более 2 тыс. мелких месторождений с извлекаемыми запасами около 7% от общих, но это небольшой объем, констатирует Клубков.

Авторы: Иван Ткачёв, Алина Фадеева.
Теги: нефть и газ , Минприроды , запасы нефти , полезные ископаемые
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