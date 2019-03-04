Влияние уходит из Кремля

Левада-центр представил данные о значимости общественных институтов для россиян

Самые влиятельные институты власти в стране — это по-прежнему президент, армия и ФСБ, показал опрос Левада-центра. Но роль президента, спецслужб и кремлевской администрации за последние два года снизилась

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Левада-центр представил итоги всероссийского опроса (есть у РБК), касающегося общественной роли различных институтов. Их влиятельность респонденты оценивали по пятибалльной шкале. За два года, с января 2017 года, оценка роли президента снизилась с 4,7 до 4,2 балла, однако и с этим результатом президент остается самым влиятельным институтом, с точки зрения респондентов.

В тройку лидеров также по-прежнему входят армия (ее оценка остается неизменной — 4,1 балла) и ФСБ (снижение за два года с 4,1 до 3,8 балла).

Далее идут президентская администрация (снижение с 4 до 3,6), правительство (снижение с 3,8 до 3,6), олигархи и банкиры (снижение с 3,7 до 3,6), СМИ (3,5).

Видео: РБК

У остальных институтов также наблюдается небольшое падение (суды, полиция, губернаторы, обе палаты парламента, директора крупных предприятий, церковь).

В тройку самых невлиятельных институтов, по мнению россиян, вошли политические партии (2,9), НКО (2,5), профсоюзы (2,0). О низком доверии к профсоюзам ранее сообщал ВЦИОМ: согласно его данным, 98% россиян не обращались к ним за помощью при трудовых конфликтах.

Оружие, православие, безопасность Согласно декабрьским данным ВЦИОМа, в тройке наиболее положительно оцениваемых россиянами общественных институтов остаются армия (86% респондентов одобряют ее действия, негативно высказываются только 6%), Русская православная церковь (68,8 против 16,4%) и правоохранительные органы (57 против 27,4%).

Социологи фиксируют снижение роли и авторитета институтов власти при сохраняющемся положении армии. Осенью армия опережала президента в рейтинге доверия к общественным институтам, приводит пример социолог Левада-центра Степан Гончаров, связывая это с пенсионной реформой и опасениями граждан в отношении личного благосостояния. 2018 год стал пятым годом снижения реальных доходов населения, напомнил эксперт данные Росстата.

Армия сохраняет свои позиции благодаря той роли, которую ей отводит официальная повестка, — это сила, которая удерживает позиции страны на международной арене, заключил социолог Левада-центра.

Роль снижается вслед за рейтингами

Политолог Олег Игнатов объясняет снижение роли президента в восприятии респондентов также проблемами в экономике и накопленной усталостью общества от несменяемости элит. «Люди разочарованы экономической ситуацией и тем, что власти неспособны справиться с этим, — рассуждает эксперт. — Естественно, в России президент считается центром принятия решений, и его рейтинг страдает больше всего». Игнатов называет экономику ахиллесовой пятой власти, от состояния которой в первую очередь зависят ее рейтинги.