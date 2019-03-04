Телеканал Газета Журнал РБК+ Pro Quote Авто Спорт Недвижимость Стиль Крипто Исследования Продажа бизнеса Франшизы Конференции Премия РБК 2018 Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,15 65,46 EUR Нал. 75,21 74,50 USD Бирж. 65,82 -0,12 EUR Бирж. 74,69 -0,19 USD ЦБ. 65,81 -0,08 EUR ЦБ. 74,80 -0,16 EUR/USD 1,13 -0,00 BTC/USD Бирж. 3811,70 -106,30 IMOEX 2476,76 -0,05% RTSI 1185,14 -0,19% Brent 65,24 -0,34% DJIA 26026,32 +0,43% Nasdaq 7595,35 +0,83%
Влияние уходит из Кремля
Лента новостей
Розница нового типа: зачем «Тяньши» открыла новый офис в Москве 10:59, Партнерский материал Конгрессмены в США потребовали помешать российскому влиянию в Венесуэле 10:48, Политика Позитивная установка: история одного из самых спортивных CEO в мире 10:45, PRO Как писатели и журналисты выдумывают истории — чужие и свои 10:45, Стиль Пакистан и Индия возобновили обстрелы в Кашмире 10:44, Политика Криптовалюты снова подешевели: рынок потерял $4 млрд за несколько часов 10:37, Крипто СМИ сообщили о конфликте со стрельбой у одного из роддомов Петербурга 10:36, Общество 8 причин начать свое дело: какой бизнес у людей, справившихся со страхом 10:35, РБК и «Билайн» Бизнес «Дочка» АФК «Система» приобрела долю в производителе «Ессентуков» 10:25, Бизнес В Черном море потушили горевший полтора месяца танкер 10:22, Общество Илон Маск назвал дату премьеры нового кроссовера Tesla 10:13, Авто Telegraph заявила о присутствии 300 сотрудников российской ЧВК в Ливии 10:08, Политика Зимняя трасса: чем опасна и как по ней правильно ехать 10:02, РБК и Haval​ Генподрядчик объектов Универсиады потребовал ₽221 млн у мэрии Красноярска 10:00, Общество Тренер «Наполи» раскритиковал VAR за эпизод с падением Роналду 09:58, Спорт Показатель статуса: что должно быть у настоящего успешного человека 09:30, РБК и BMW Названы регионы с самыми недобросовестными плательщиками кредитов 09:19, Финансы Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору блинов в Масленицу 09:04, Общество Как придумывают необычное мороженое 08:57, РБК и ВТБ На своем опыте: как перейти на эскроу-счета и не разориться 08:52, PRO В Сети появились видео разрушений после торнадо в США 08:40, Общество Машина врезалась в израильских военных на Западном берегу Иордана 08:20, Общество Не сошлись с партнером: как перейти от творчества к управлению бизнесом 08:20, РБК и «Билайн» Бизнес Метод тыка: как открыть проекты в разных сферах и выбрать удачные 08:00, PRO Разница тарифов на вывоз мусора в регионах достигла почти 27 раз 07:40, Бизнес Глава Минобороны Германии назвала китайские ракеты угрозой для России 07:28, Политика Что поможет вам начать вести здоровый образ жизни: тест 07:17, РБК и Philips Можно ли заработать на российском электричестве 07:03, Quote
Газета
Влияние уходит из Кремля
Газета № 021 (2976) (0403) Политика,
0
Влияние уходит из Кремля
Левада-центр представил данные о значимости общественных институтов для россиян
Самые влиятельные институты власти в стране — это по-прежнему президент, армия и ФСБ, показал опрос Левада-центра. Но роль президента, спецслужб и кремлевской администрации за последние два года снизилась
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Левада-центр представил итоги всероссийского опроса (есть у РБК), касающегося общественной роли различных институтов. Их влиятельность респонденты оценивали по пятибалльной шкале. За два года, с января 2017 года, оценка роли президента снизилась с 4,7 до 4,2 балла, однако и с этим результатом президент остается самым влиятельным институтом, с точки зрения респондентов.

В тройку лидеров также по-прежнему входят армия (ее оценка остается неизменной — 4,1 балла) и ФСБ (снижение за два года с 4,1 до 3,8 балла).

Далее идут президентская администрация (снижение с 4 до 3,6), правительство (снижение с 3,8 до 3,6), олигархи и банкиры (снижение с 3,7 до 3,6), СМИ (3,5).

Видео: РБК

У остальных институтов также наблюдается небольшое падение (суды, полиция, губернаторы, обе палаты парламента, директора крупных предприятий, церковь).

В тройку самых невлиятельных институтов, по мнению россиян, вошли политические партии (2,9), НКО (2,5), профсоюзы (2,0). О низком доверии к профсоюзам ранее сообщал ВЦИОМ: согласно его данным, 98% россиян не обращались к ним за помощью при трудовых конфликтах.

Оружие, православие, безопасность

Согласно декабрьским данным ВЦИОМа, в тройке наиболее положительно оцениваемых россиянами общественных институтов остаются армия (86% респондентов одобряют ее действия, негативно высказываются только 6%), Русская православная церковь (68,8 против 16,4%) и правоохранительные органы (57 против 27,4%).

Социологи фиксируют снижение роли и авторитета институтов власти при сохраняющемся положении армии. Осенью армия опережала президента в рейтинге доверия к общественным институтам, приводит пример социолог Левада-центра Степан Гончаров, связывая это с пенсионной реформой и опасениями граждан в отношении личного благосостояния. 2018 год стал пятым годом снижения реальных доходов населения, напомнил эксперт данные Росстата.

Армия сохраняет свои позиции благодаря той роли, которую ей отводит официальная повестка, — это сила, которая удерживает позиции страны на международной арене, заключил социолог Левада-центра.

Роль снижается вслед за рейтингами

Политолог Олег Игнатов объясняет снижение роли президента в восприятии респондентов также проблемами в экономике и накопленной усталостью общества от несменяемости элит. «Люди разочарованы экономической ситуацией и тем, что власти неспособны справиться с этим, — рассуждает эксперт. — Естественно, в России президент считается центром принятия решений, и его рейтинг страдает больше всего». Игнатов называет экономику ахиллесовой пятой власти, от состояния которой в первую очередь зависят ее рейтинги.

В прошлом ноябре измерения ФОМа показали, что электоральный рейтинг президента Владимира Путина вернулся к уровню начала февраля 2014 года — 45%, снизившись с 64%, которые наблюдались в мае 2018 года.

Что касается уровня одобрения работы Владимира Путина на посту президента, то, по последним данным ВЦИОМа, этот показатель в конце февраля несколько подрос по сравнению с началом года и составил 64,8%. В мае 2018 года он превышал 80%, а затем начал снижаться и достиг локального минимума в 61% в январе 2019 года.

Тогда уровень доверия респондентов Владимиру Путину как политику составил 32,2% — это минимум за 13 лет. В конце февраля этот показатель также несколько вырос — до 32,8%.

Второе и третье места по доверию россиян сохраняют министр обороны Сергей Шойгу (14,7%) и министр иностранных дел Сергей Лавров (14,1%).

Автор: Владимир Дергачев.
Теги: Опрос , Левада-центр , Владимир Путин
Материалы по теме
Россияне назвали важные качества для лидеров общественных организаций Общество
Россияне направили на сбережения минимум средств за десять лет Экономика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter