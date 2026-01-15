 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Испания. Кубок Расинг Сантандер Барселона 1 11 x 7,5 2 1,23 Футбол Франция. Лига 1. Сезон 25/26 ПСЖ Лилль 1 1,43 x 4,8 2 6,8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 1 3,45 x 3,8 2 2 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Бернли 1 1,23 x 6,3 2 12 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ноттингем Форест Арсенал 1 6 x 4,3 2 1,55 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,5 x 56 2 2,66 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,28 x 64 2 3,85
Спорт⁠,
0

Мирра Андреева сыграет с Шнайдер за выход в финал турнира в Аделаиде

В четвертьфинале Андреева обыграла австралийку Джойнт в двух сетах — 6:2, 6:2
Мирра&nbsp;Андреева
Мирра Андреева (Фото: Mark Brake / Getty Images)

Первая ракетка России Мирра Андреева вышла в полуфинал турнира в австралийской Аделаиде, где сыграет с соотечественницей Дианой Шнайдер.

Андреева в четвертьфинале уверенно обыграла 19-летнюю австралийку Майю Джойнт — 6:2, 6:2.

Андреева занимает восьмое место в мировом рейтинге, Шнайдер — 23-е, Джойнт — 32-е.

В другом полуфинале встретятся канадка Виктория Мбоко (17) и австралийка Кимберли Биррелл (107).

Андреева в 2024 году обыграла Шнайдер в их единственном матче в WTA — на турнире в австралийском Брисбене. Теннисистки ранее выступали вместе в парном разряде, в том числе взяли серебро Олимпиады в Париже.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд

WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию

Трамп заявил о прекращении убийств в Иране

ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»

В России больше не осталось ресторанов KFC
Авторы
Теги
Персоны
Анна Сатдинова
теннис WTA Мирра Андреева Диана Шнайдер
Мирра Андреева фото
Мирра Андреева
спортсменка, теннисистка
29 апреля 2007 года
Материалы по теме
Организаторы Australian Open указали гражданство российских теннисисток
Спорт
Российская теннисистка Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Брисбене
Спорт
Российский теннисист сменил спортивное гражданство
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 января
EUR ЦБ: 92,2 (-0,2) Инвестиции, 14 янв, 18:01 Курс доллара на 15 января
USD ЦБ: 78,57 (-0,28) Инвестиции, 14 янв, 18:01
Продуктивность вышла из чата: как не отвлекаться от работы Образование, 13:56
Бессент сравнил вывод средств из Ирана с «побегом крыс с корабля» Политика, 13:51
Капитализация ASML превысила $500 млрд на фоне оптимизма в отношении ИИ Инвестиции, 13:50
Суд в Москве отправил в колонию присягнувшего ИГ подростка Общество, 13:49
Кремль счел, что «коридор принятия решений» для Киева сужается Политика, 13:46
Чем известна Юлия Тимошенко и сколько раз она была под следствием 13:45
Как играть в бизнес по своим правилам. Тест РБК и Яндекс Реклама, 13:44
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
В саратовском райцентре уберут арт-объект с немецким названием города Общество, 13:41
TikTok запретил кандидатам на выборах в Таиланде покупать рекламу Политика, 13:35
Попавшая под расследование НАБУ Тимошенко обвинила Зеленского в коррупции Политика, 13:32
Сальдо рассказал о состоянии мальчика, госпитализированного в Москву Общество, 13:31
Гренландия: кому принадлежит самый большой остров мира, его роль для США База знаний, 13:30
Стали известны соперники россиян на старте Australian Open Спорт, 13:29
Рынок акций подскочил в ожидании визита Уиткоффа и Кушнера в Москву Инвестиции, 13:28