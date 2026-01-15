Мирра Андреева сыграет с Шнайдер за выход в финал турнира в Аделаиде
Первая ракетка России Мирра Андреева вышла в полуфинал турнира в австралийской Аделаиде, где сыграет с соотечественницей Дианой Шнайдер.
Андреева в четвертьфинале уверенно обыграла 19-летнюю австралийку Майю Джойнт — 6:2, 6:2.
Андреева занимает восьмое место в мировом рейтинге, Шнайдер — 23-е, Джойнт — 32-е.
В другом полуфинале встретятся канадка Виктория Мбоко (17) и австралийка Кимберли Биррелл (107).
Андреева в 2024 году обыграла Шнайдер в их единственном матче в WTA — на турнире в австралийском Брисбене. Теннисистки ранее выступали вместе в парном разряде, в том числе взяли серебро Олимпиады в Париже.
