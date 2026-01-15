 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Кандидат Трампа в послы пошутил об Исландии — 52-м штате США

Экс-конгрессмен Билли Лонг, выдвинутый Трампом на пост посла в Исландии, в шутку заявил, что страна станет 52-м американским штатом. Что будет на месте 51-го, он не уточнил — сейчас в стране 50 субъектов
Билли Лонг
Билли Лонг (Фото: Andrew Jansen / Reuters)

Экс-конгрессмен Билли Лонг, выдвинутый президентом США Дональдом Трампом на пост посла в Исландии, в шутку заявил, что страна станет 52-м американским штатом, пишет Politico.

«Член палаты представителей Билли Лонг <...> вчера вечером в шутку сказал членам палаты, что Исландия станет 52-м штатом, а он — губернатором», — говорится в статье.

В США юридически 50 штатов, а также федеральный округ Колумбия (столичный) и ряд территорий. Последними — в 1959 году — в состав государства как субъекты вошли Аляска и Гавайи.

Термин «51-й штат» используется для обозначения территорий, претендующих на статус штата США, а также метафорически — например, для Израиля или Австралии.

«Трампизм и жажда власти». СМИ — о планах США на Гренландию
Радио
Фото:Uriel Sinai / Getty Images

Лонг, бывший конгрессмен-республиканец от штата Миссури, прошлым летом около месяца исполнял обязанности комиссара Налоговой службы США (IRS). В этом году Трамп выдвинул его кандидатуру на пост посла в Исландии, однако сенат еще не утвердил ее.

Ранее Euractiv писал, что заявления Трампа о необходимости контроля Гренландии «вызывают шок» далеко за пределами острова, а давление теперь распространяется и на соседнюю Исландию, что подталкивает ее к членству в Евросоюзе.

Накануне Трамп заявил, что НАТО должно помочь США «завоевать» Гренландию. В Дании, частью которой является остров, считают, что это может привести к концу альянса.

12 января на рассмотрение конгресса США был внесен законопроект «об аннексии Гренландии» и предоставлении ей статуса 51-го американского штата. Трамп назвал нежелание Гренландии присоединиться к США «их проблемой», а позднее потребовал от Дании «убираться» из Гренландии.

Анастасия Лежепекова
Гренландия Исландия Дональд Трамп США посол 51 штат
Дональд Трамп
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
