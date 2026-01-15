Экс-замглавы Минтруда Алексея Скляра нашли мертвым в Москве

Бывший замглавы Минтруда Скляр найден мертвым в своем частном доме. Предварительно, он мог совершить суицид

Алексей Скляр (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Экс-замглавы Минтруда Алексей Скляр найден мертвым в своем частном доме в Новой Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. По словам источника агентства, причиной смерти Скляра стало самоубийство, эту информацию подтверждает РЕН ТВ.

По данным телеграм-канала SHOT, он покончил с собой с собственном доме, предварительно разослав письмо друзьям, эту информацию подтверждает «Московский комсомолец».

Когда спасатели приехали домой к Скляру, в поселение Филимонковское, входная дверь была открыта, а тело лежало у порога, передает телеграм-канал. Сама супруга Скляра отказалась комментировать в беседе с РЕН ТВ случившееся.

Премьер-министр Михаил Мишустин уволил Скляра с поста заместителя министра труда и социальной защиты России в 2022 году. На этой должности он был с 2018 года. Чиновник занимался вопросами информационных систем и предоставления госуслуг в электронной форме.

Скляр родился 25 апреля 1975 года в Славянске-на-Кубани, окончил Кубанский государственный университет и также РАНХиГС. Начал карьеру в 1995 году в должности начальника управления инвестиционных программ и комплексного развития Инновационного фонда развития и обновления Кубани, пишет «Коммерсант».

В 1997–2002 годах Скляр трудился в ОАО «Компания «Краснодарагропромснаб». После этого он перешел на должность замруководителя управления Федерального казначейства по Краснодарскому краю, а в 2011–2013 годах был главой этого управления. В 2013–2018 годах работал на разных должностях в Счетной палате, после чего перешел на пост заместителя министра труда России.