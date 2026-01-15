Кремль призвал не допускать повторения ситуации со смертью младенцев

Причины трагедии в роддоме Новокузнецка, где в новогодние праздники погибли девять младенцев, необходимо выяснить, заявил Песков и выразил соболезнования родителям, которые потеряли детей

Фото: Ярослав Беляев / ТАСС

Гибель новорожденных в роддоме Новокузнецка — большая трагедия, необходимо выяснить ее причины и сделать все, чтобы подобного в дальнейшем не повторялось, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это действительно большое горе, трагическое развитие ситуации, сейчас очень важно принять соответствующие меры по недопущению дальнейшего повторения таких ситуаций и по выяснению причин этой трагедии. Вы знаете, что и на региональном, и федеральном уровне принимаются соответствующие меры», — сказал он.

Песков выразил соболезнования родителям, потерявшим своих детей.

Как сообщили в Следственном комитете, с 4 по 11 января в новокузнецком роддоме № 1 умерли девять младенцев. Учреждение временно закрыли на карантин. 13 января главврача роддома Виталия Хераскова отстранили от работы, а на следующий день СК сообщил, что его задержали вместе с и.о. завотделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Их заподозрили в халатности (ч. 3 ст. 293 УК) и причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК).

Отстраненный главврач не признал вину, а его защита назвала обвинение расплывчатым, непонятным и сырым. Херасков ранее сообщал, что дети были «непростые», с недоношенностью и заболеваниями. Общего диагноза у умерших не нашли.

Следователи пообещали изучить публикации о ненадлежащем оказании медпомощи пациенткам в этой больнице в предыдущие годы, проверку начали и в других родильных домах и перинатальных центрах региона. Федеральный Минздрав направил в Новокузнецк группу специалистов.