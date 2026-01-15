Медведев назвал обыски у Тимошенко «зачисткой» Зеленским конкурентов
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев связал обвинения в коррупции против бывшего премьер-министра Украины и лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко с попыткой президента Владимира Зеленского «зачистить возможных конкурентов». Об этом Медведев написал в Max.
Зампред СБ заявил, что Зеленский «начал полноценную зачистку своих возможных конкурентов». «Видимо, дама решила, что пора вернуться в игру, выборы ведь все-таки вполне возможны», — пояснил Медведев, подчеркнув, что дело против Тимошенко заведено по указке из Вашингтона.
Тимошенко подозревают в подкупе депутатов Верховной рады для голосования в нужном ей направлении. По версии НАБУ и САП, речь идет о предоставлении неправомерной выгоды должностным лицам, что грозит до десяти лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.
В офисе «Батькивщины» прошли обыски.
Уголовное преследование Тимошенко разворачивается на фоне масштабных перестановок в украинском правительстве. 2 января 2026 года Владимир Зеленский назначил нового главу своей администрации Кирилла Буданова, который с 2020 по 2026 год руководил Главным управлением разведки (ГУР) украинского Минобороны.
