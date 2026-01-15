 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Медведев назвал обыски у Тимошенко «зачисткой» Зеленским конкурентов

Юлия Тимошенко
Юлия Тимошенко (Фото: Андрей Нестеренко / Reuters)

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев связал обвинения в коррупции против бывшего премьер-министра Украины и лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко с попыткой президента Владимира Зеленского «зачистить возможных конкурентов». Об этом Медведев написал в Max.

Зампред СБ заявил, что Зеленский «начал полноценную зачистку своих возможных конкурентов». «Видимо, дама решила, что пора вернуться в игру, выборы ведь все-таки вполне возможны», — пояснил Медведев, подчеркнув, что дело против Тимошенко заведено по указке из Вашингтона.

Коломойский удивился обыскам у Тимошенко: «Столько кипеша из-за $40 тыс.»
Политика
Игорь Коломойский

Тимошенко подозревают в подкупе депутатов Верховной рады для голосования в нужном ей направлении. По версии НАБУ и САП, речь идет о предоставлении неправомерной выгоды должностным лицам, что грозит до десяти лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.

В офисе «Батькивщины» прошли обыски.

Уголовное преследование Тимошенко разворачивается на фоне масштабных перестановок в украинском правительстве. 2 января 2026 года Владимир Зеленский назначил нового главу своей администрации Кирилла Буданова, который с 2020 по 2026 год руководил Главным управлением разведки (ГУР) украинского Минобороны.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд

WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию

Трамп заявил о прекращении убийств в Иране

ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»

В России больше не осталось ресторанов KFC
Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Дмитрий Медведев Юлия Тимошенко обвинения Владимир Зеленский
Дмитрий Медведев фото
Дмитрий Медведев
политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
Юлия Тимошенко фото
Юлия Тимошенко
депутат Верховной рады Украины, бывший премьер-министр Украины
27 ноября 1960 года
Материалы по теме
Коломойский удивился обыскам у Тимошенко: «Столько кипеша из-за $40 тыс.»
Политика
Как против Юлии Тимошенко возбуждали дела на протяжении 20 лет
Политика
Почему антикоррупционные службы завели дело против Юлии Тимошенко
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 января
EUR ЦБ: 92,2 (-0,2) Инвестиции, 14 янв, 18:01 Курс доллара на 15 января
USD ЦБ: 78,57 (-0,28) Инвестиции, 14 янв, 18:01
Продуктивность вышла из чата: как не отвлекаться от работы Образование, 13:56
Бессент сравнил вывод средств из Ирана с «побегом крыс с корабля» Политика, 13:51
Капитализация ASML превысила $500 млрд на фоне оптимизма в отношении ИИ Инвестиции, 13:50
Суд в Москве отправил в колонию присягнувшего ИГ подростка Общество, 13:49
Кремль счел, что «коридор принятия решений» для Киева сужается Политика, 13:46
Чем известна Юлия Тимошенко и сколько раз она была под следствием 13:45
Как играть в бизнес по своим правилам. Тест РБК и Яндекс Реклама, 13:44
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В саратовском райцентре уберут арт-объект с немецким названием города Общество, 13:41
TikTok запретил кандидатам на выборах в Таиланде покупать рекламу Политика, 13:35
Попавшая под расследование НАБУ Тимошенко обвинила Зеленского в коррупции Политика, 13:32
Сальдо рассказал о состоянии мальчика, госпитализированного в Москву Общество, 13:31
Гренландия: кому принадлежит самый большой остров мира, его роль для США База знаний, 13:30
Стали известны соперники россиян на старте Australian Open Спорт, 13:29
Рынок акций подскочил в ожидании визита Уиткоффа и Кушнера в Москву Инвестиции, 13:28