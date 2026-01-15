 Перейти к основному контенту
Корабль SpaceX Crew Dragon досрочно вернулся на Землю

Корабль SpaceX Crew Dragon досрочно вернулся на Землю
Video

Космический корабль Crew Dragon миссии Crew-11 совершил досрочное возвращение с Международной космической станции на Землю. Приводнение в Тихом океане у побережья Калифорнии успешно прошло 15 января в 11:41 по московскому времени. На борту находились четыре человека: американские астронавты Зена Кардман и Майкл Финк, японский астронавт Кимия Юи и российский космонавт Олег Платонов. Об этом сообщает NASA.

Решение о досрочном возвращении экипажа было принято NASA 8 января из-за медицинской проблемы у одного из астронавтов, который находился на станции. Состояние заболевшего остается стабильным, однако в целях сохранения медицинской тайны его имя и диагноз не раскрываются. Отмечается, что инцидент не связан с аварией или какими-либо внештатными ситуациями во время выхода в открытый космос.

Crew Dragon отстыковался от МКС на фоне проблем со здоровьем астронавта
Политика
Фото:NASA / Keystone Press Agency / Global Look Press

Корабль отстыковался от МКС на сутки раньше изначального графика, 14 января. Миссия Crew-11 провела на орбите несколько месяцев. Теперь на станции продолжают работу астронавт NASA Кристофер Уильямс и российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев.

Запуск Crew-11 состоялся в августе прошлого года, стандартная продолжительность миссии составляет около шести месяцев. Следующая миссия — SpaceX Crew-12 — запланирована к отправке на МКС не ранее 15 февраля 2026 года.

