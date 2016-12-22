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Электоральный рейтинг Путина вернулся на «докрымский» уровень
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Электоральный рейтинг Путина вернулся на «докрымский» уровень
Политика, 16:24
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Электоральный рейтинг Путина вернулся на «докрымский» уровень
За действующего президента сейчас готовы отдать голос 45% опрошенных россиян — ровно столько же, сколько социологи фиксировали за месяц до вхождения Крыма в состав России
Владимир Путин (Фото: Yves Herman / Reuters)

Электоральный рейтинг президента Владимира Путина за последние полгода вернулся к уровню начала февраля 2014 года — до присоединения Крыма, оценили социологи из фонда «Общественное мнение» (ФОМ), которые провели соответствующий опрос. Результаты их исследования (.pdf) размещены на официальном сайте социологической службы.

Опрос проводился 17–​18 ноября в 73 российских субъектах. В нем приняли участие 3 тыс. человек.

В мае за действующего президента готовы были проголосовать 64% россиян, в июне этот показатель составил 56%, в сентябре — 46%, а в ноябре — 45%. В последний раз на таком уровне рейтинг Путина находился в феврале 2014 года (.pdf).

​Следующим после Путина по уровню электорального доверия россиян идет член КПРФ Павел Грудинин: за него сейчас были готовы проголосовать 10% опрошенных россиян (в марте 2018 года за Грудинина были готовы проголосовать 8% россиян). Несильно отстает от коммуниста лидер ЛДПР Владимир Жириновский — 9%. По 1% получили телеведущая Ксения Собчак и лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский.

По словам социолога Левада-центра Дениса Волкова, на ​рейтинг президента влияет ухудшение экономических условий и последствия пенсионной реформы. «Нужен рост экономики и уровня жизни, но пока прорывов в экономике не просматривается», — отметил эксперт.

Авторы: Анна Трунина, Владимир Дергачев.
Теги: Владимир Путин , электоральный рейтинг , уровень доверия , Президент России , Россияне ...
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