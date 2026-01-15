В аэропорту Калининграда задержали более 10 рейсов из-за тумана
В аэропорту Калининграда (Храброво) из-за густого тумана произошли задержки рейсов. По данным онлайн-табло на 12:05 мск в четверг, задерживаются 16 рейсов — шесть на вылет и десять на прилет.
Под задержку попали вылеты в Москву и Самару. Не могут вовремя приземлиться самолеты, следующие из Москвы, Санкт-Петербурга, Иваново, Минска, Кирова и Самары. Администрация аэропорта предупредила пассажиров об изменениях в расписании из-за неблагоприятных погодных условий и попросила уточнять информацию о своих рейсах на сайте, через call-центр или в авиакомпаниях.
Особый контроль установлен за рейсом Иваново — Калининград, на борту которого находятся 82 пассажира. За соблюдением их прав следят транспортные прокуроры Ивановской области и Северо-Западного округа.
В пресс-службе аэропорта напомнили, что в случае задержек пассажирам предоставляются услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами, и рекомендовали уточнять статус рейса перед выездом в аэропорт.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд
WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию
Трамп заявил о прекращении убийств в Иране
ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть
Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»
В России больше не осталось ресторанов KFC