Первые военные стран НАТО прибыли в Гренландию из-за угроз США
Первые военные из европейских стран — членов НАТО прибыли в Гренландию на фоне претензий на остров президента США Дональда Трампа, сообщает Bild.
Ночью 15 января в командном центре Вооруженных сил Дании недалеко от Нуука, столицы Гренландии, приземлился самолет Lockheed C-130 Hercules с датскими военными. Также на его борту были французские офицеры и солдаты, пишет издание.
Примерно в то же время еще один датский самолет приземлился в Кангерлуссуаке в западной части острова. Оба воздушных судна летели с отключенными системами идентификации.
Позже в четверг в Гренландию в рамках двухдневной разведывательной миссии должны прибыть первые 13 военнослужащих из Германии. Как сообщило накануне Минобороны страны, цель миссии бундесвера — «изучить возможности военного участия для поддержки Дании в обеспечении безопасности в регионе, например в сфере морского наблюдения».
Свои войска на остров намерены направить Швеция и Норвегия.
По данным Bild, миссию курируют из Копенгагена, а не через структуры НАТО, Соединенные Штаты в ней участия не принимают. Подготовка к развертыванию солдат велась в течение нескольких дней на фоне последних заявлений Трампа, но держалась в секрете, пишет издание. Первые подразделения отправились на остров только после того, как переговоры между Данией, Гренландией и США в Белом доме завершились безрезультатно.
Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен сообщил, что встреча 14 января была «откровенной и конструктивной», но стороны не пришли к соглашению и позицию Соединенных Штатов, которые хотят «присвоить» Гренландию, изменить не удалось. Трамп настаивает, что остров нужен его стране для обеспечения национальной безопасности, а Дания «ничего не может сделать, если Россия или Китай захотят оккупировать Гренландию».
