Политика
0

Первые военные стран НАТО прибыли в Гренландию из-за угроз США

Ночью в Гренландию прибыли два самолета с военнослужащими из Дании и Франции, позже в четверг к ним присоединятся немецкие военные. Как сообщил бундесвер, цель миссии — изучить, как обеспечить безопасность в регионе

Первые военные стран НАТО прибыли в Гренландию из-за угроз США
Video

Первые военные из европейских стран — членов НАТО прибыли в Гренландию на фоне претензий на остров президента США Дональда Трампа, сообщает Bild.

Ночью 15 января в командном центре Вооруженных сил Дании недалеко от Нуука, столицы Гренландии, приземлился самолет Lockheed C-130 Hercules с датскими военными. Также на его борту были французские офицеры и солдаты, пишет издание.

Примерно в то же время еще один датский самолет приземлился в Кангерлуссуаке в западной части острова. Оба воздушных судна летели с отключенными системами идентификации.

Шесть стран направили своих военных в Гренландию на фоне угроз Трампа
Политика
Фото:Uriel Sinai / Getty Images

Позже в четверг в Гренландию в рамках двухдневной разведывательной миссии должны прибыть первые 13 военнослужащих из Германии. Как сообщило накануне Минобороны страны, цель миссии бундесвера — «изучить возможности военного участия для поддержки Дании в обеспечении безопасности в регионе, например в сфере морского наблюдения».

Свои войска на остров намерены направить Швеция и Норвегия.

По данным Bild, миссию курируют из Копенгагена, а не через структуры НАТО, Соединенные Штаты в ней участия не принимают. Подготовка к развертыванию солдат велась в течение нескольких дней на фоне последних заявлений Трампа, но держалась в секрете, пишет издание. Первые подразделения отправились на остров только после того, как переговоры между Данией, Гренландией и США в Белом доме завершились безрезультатно.

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен сообщил, что встреча 14 января была «откровенной и конструктивной», но стороны не пришли к соглашению и позицию Соединенных Штатов, которые хотят «присвоить» Гренландию, изменить не удалось. Трамп настаивает, что остров нужен его стране для обеспечения национальной безопасности, а Дания «ничего не может сделать, если Россия или Китай захотят оккупировать Гренландию».

NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд

WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию

Трамп заявил о прекращении убийств в Иране

ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»

В России больше не осталось ресторанов KFC
