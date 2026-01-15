Песков ответил на вопрос о поездке в Москву Кушнера и Уиткоффа
Контакты с Вашингтоном продолжаются, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер смогут приехать в Москву как только будут согласованы даты этой поездки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Так он ответил на просьбу прокомментировать публикацию агентства Bloomberg о скором визите в Москву Уиткоффа и Кушнера.
«Продолжают работать имеющиеся каналы по общению с американскими переговощиками. Этот диалог идет. Как только даты будут согласованы, такой визит, мы надеемся, состоится», — ответил Песков.
Он добавил, что Москва считает продолжение диалога необходимым, актуальным и важным.
Предыдущий визит Уиткоффа и Кушнера в Москву состоялся 2 декабря. Встреча с Владимиром Путиным продлилась пять часов и была, по словам президента, очень полезной. С российской стороны в переговорах также принимал участие помощник президента Юрий Ушаков.
Материал дополняется
