Политика⁠,
0

Песков ответил на вопрос о поездке в Москву Кушнера и Уиткоффа

Песков на вопрос о визите Уиткоффа в Москву: визит состоится после подготовки
Стив Уиткофф и Джаред Кушнер
Стив Уиткофф и Джаред Кушнер

Контакты с Вашингтоном продолжаются, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер смогут приехать в Москву как только будут согласованы даты этой поездки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он ответил на просьбу прокомментировать публикацию агентства Bloomberg о скором визите в Москву Уиткоффа и Кушнера.

«Продолжают работать имеющиеся каналы по общению с американскими переговощиками. Этот диалог идет. Как только даты будут согласованы, такой визит, мы надеемся, состоится», — ответил Песков.

Он добавил, что Москва считает продолжение диалога необходимым, актуальным и важным.

Предыдущий визит Уиткоффа и Кушнера в Москву состоялся 2 декабря. Встреча с Владимиром Путиным продлилась пять часов и была, по словам президента, очень полезной. С российской стороны в переговорах также принимал участие помощник президента Юрий Ушаков.

Материал дополняется

Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
Лента новостей
Курс евро на 15 января
EUR ЦБ: 92,2 (-0,2) Инвестиции, 14 янв, 18:01 Курс доллара на 15 января
USD ЦБ: 78,57 (-0,28) Инвестиции, 14 янв, 18:01
Продуктивность вышла из чата: как не отвлекаться от работы Образование, 13:56
Бессент сравнил вывод средств из Ирана с «побегом крыс с корабля» Политика, 13:51
Капитализация ASML превысила $500 млрд на фоне оптимизма в отношении ИИ Инвестиции, 13:50
Суд в Москве отправил в колонию присягнувшего ИГ подростка Общество, 13:49
Кремль счел, что «коридор принятия решений» для Киева сужается Политика, 13:46
Чем известна Юлия Тимошенко и сколько раз она была под следствием 13:45
В саратовском райцентре уберут арт-объект с немецким названием города Общество, 13:41
TikTok запретил кандидатам на выборах в Таиланде покупать рекламу Политика, 13:35
Попавшая под расследование НАБУ Тимошенко обвинила Зеленского в коррупции Политика, 13:32
Сальдо рассказал о состоянии мальчика, госпитализированного в Москву Общество, 13:31
Гренландия: кому принадлежит самый большой остров мира, его роль для США База знаний, 13:30
Стали известны соперники россиян на старте Australian Open Спорт, 13:29
Рынок акций подскочил в ожидании визита Уиткоффа и Кушнера в Москву Инвестиции, 13:28