 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Сотруднику Ford, которому Трамп показал средний палец, собрали $800 тыс.

Дональд Трамп во время визита на завод Ford
Дональд Трамп во время визита на завод Ford (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Рабочий завода Ford в Мичигане Ти Джей Сабула, который выкрикивал оскорбления в адрес президента США Дональда Трампа во время его визита на предприятие, смог собрать свыше $800 тыс. через платформу GoFundMe.

В описании к сбору Сабула был назван патриотом США. Пользователей призывали помочь финансово работнику в связи с его отстранением от работы на заводе. Всего было организовано две кампании — во время первой собрали около $480 тыс., во время второй — порядка $330 тыс. После достижения этих сумм оба сбора были закрыты.

В обновлении на страницах отмечено: «Ти Джей и его семья очень благодарны вам за поддержку! В настоящее время мы закрываем сбор пожертвований для этой кампании и призываем вас обратить внимание на другие цели и организации, которые нуждаются в поддержке».

Сотруднику Ford, которому Трамп показал средний палец, собрали $800 тыс.
Video

Ранее в интернете появилась видеозапись, снятая на мобильный телефон, на которой во время визита Трампа на завод Ford F-150 в Дирборне один из сотрудников выкрикивает в его адрес: «Защитник педофилов». В ответ президент США дважды сказал «идите к черту», указал на человека, поднял средний палец и помахал рукой.

В результате 40-летнего рабочего отстранили от работы до завершения проверки. В Белом доме реакцию Трампа охарактеризовали как «уместную и однозначную».

Профсоюз работников автомобильной промышленности США (UAW) встал на защиту Сабула. Вице-президент UAW Лора Дикерсон заявила, что «рабочие никогда не должны подвергаться вульгарным выражениям или поведению со стороны кого бы то ни было, включая президента США», и заверила, что профсоюз обеспечит защиту трудовых прав Сабула.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд

WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию

Трамп заявил о прекращении убийств в Иране

ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»

В России больше не осталось ресторанов KFC
Авторы
Теги
Персоны
Антонина Сергеева
рабочий Ford Дональд Трамп сборы
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Профсоюз вступился за работника, которому Трамп показал средний палец
Политика
В Белом доме объяснили, почему Трамп показал рабочему средний палец
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 января
EUR ЦБ: 92,2 (-0,2) Инвестиции, 14 янв, 18:01 Курс доллара на 15 января
USD ЦБ: 78,57 (-0,28) Инвестиции, 14 янв, 18:01
Бессент сравнил вывод средств из Ирана с «побегом крыс с корабля» Политика, 13:51
Капитализация ASML превысила $500 млрд на фоне оптимизма в отношении ИИ Инвестиции, 13:50
Суд в Москве отправил в колонию присягнувшего ИГ подростка Общество, 13:49
Кремль счел, что «коридор принятия решений» для Киева сужается Политика, 13:46
Чем известна Юлия Тимошенко и сколько раз она была под следствием 13:45
Как играть в бизнес по своим правилам. Тест РБК и Яндекс Реклама, 13:44
В саратовском райцентре уберут арт-объект с немецким названием города Общество, 13:41
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
TikTok запретил кандидатам на выборах в Таиланде покупать рекламу Политика, 13:35
Попавшая под расследование НАБУ Тимошенко обвинила Зеленского в коррупции Политика, 13:32
Сальдо рассказал о состоянии мальчика, госпитализированного в Москву Общество, 13:31
Гренландия: кому принадлежит самый большой остров мира, его роль для США База знаний, 13:30
Стали известны соперники россиян на старте Australian Open Спорт, 13:29
Рынок акций подскочил в ожидании визита Уиткоффа и Кушнера в Москву Инвестиции, 13:28
Макрон созвал заседание Минобороны на фоне отправки военных в Гренландию Политика, 13:22