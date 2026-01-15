Сотруднику Ford, которому Трамп показал средний палец, собрали $800 тыс.
Рабочий завода Ford в Мичигане Ти Джей Сабула, который выкрикивал оскорбления в адрес президента США Дональда Трампа во время его визита на предприятие, смог собрать свыше $800 тыс. через платформу GoFundMe.
В описании к сбору Сабула был назван патриотом США. Пользователей призывали помочь финансово работнику в связи с его отстранением от работы на заводе. Всего было организовано две кампании — во время первой собрали около $480 тыс., во время второй — порядка $330 тыс. После достижения этих сумм оба сбора были закрыты.
В обновлении на страницах отмечено: «Ти Джей и его семья очень благодарны вам за поддержку! В настоящее время мы закрываем сбор пожертвований для этой кампании и призываем вас обратить внимание на другие цели и организации, которые нуждаются в поддержке».
Ранее в интернете появилась видеозапись, снятая на мобильный телефон, на которой во время визита Трампа на завод Ford F-150 в Дирборне один из сотрудников выкрикивает в его адрес: «Защитник педофилов». В ответ президент США дважды сказал «идите к черту», указал на человека, поднял средний палец и помахал рукой.
В результате 40-летнего рабочего отстранили от работы до завершения проверки. В Белом доме реакцию Трампа охарактеризовали как «уместную и однозначную».
Профсоюз работников автомобильной промышленности США (UAW) встал на защиту Сабула. Вице-президент UAW Лора Дикерсон заявила, что «рабочие никогда не должны подвергаться вульгарным выражениям или поведению со стороны кого бы то ни было, включая президента США», и заверила, что профсоюз обеспечит защиту трудовых прав Сабула.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд
WP узнала, какими посланиями обменялись Иран и Израиль через Россию
Трамп заявил о прекращении убийств в Иране
ЕС принял решение снизить потолок цены на российскую нефть
Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»
В России больше не осталось ресторанов KFC