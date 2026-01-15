Песков заявил, что ситуация для Киева «ухудшается изо дня в день»
Ситуация позиций Украины в ходе конфликта продолжает ухудшаться, это ограничивает для Киева возможности принятия дальнейших решений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Ситуация изо дня в день ухудшается для киевского режима, и сужается коридор для принятия решений [Киевом]», — сказал он.
Также Песков заявил: Кремль согласен с позицией президента США Дональда Трампа, что именно украинское руководство тормозит мирный процесс. В ходе мирных переговоров президент Владимир Путин сохраняет открытую позицию — об этом известно как США, так и Украине, подчеркнул Песков.
Ранее Кремль неоднократно предупреждал о «худшем положении» Украины в случае отказа от переговоров, при этом подчеркивая, что Россия сохраняет открытость к диалогу и урегулированию. В частности, Песков отмечал, что Москва предлагала создать рабочие группы по политическим, гуманитарным и военным вопросам, но Киев не ответил на эту инициативу.
