Военная операция на Украине⁠,
0

Песков заявил, что ситуация для Киева «ухудшается изо дня в день»

Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Ситуация позиций Украины в ходе конфликта продолжает ухудшаться, это ограничивает для Киева возможности принятия дальнейших решений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Ситуация изо дня в день ухудшается для киевского режима, и сужается коридор для принятия решений [Киевом]», — сказал он.

Трамп назвал Зеленского препятствием на пути к мирному соглашению
Политика
Дональд Трамп

Также Песков заявил: Кремль согласен с позицией президента США Дональда Трампа, что именно украинское руководство тормозит мирный процесс. В ходе мирных переговоров президент Владимир Путин сохраняет открытую позицию — об этом известно как США, так и Украине, подчеркнул Песков.

Ранее Кремль неоднократно предупреждал о «худшем положении» Украины в случае отказа от переговоров, при этом подчеркивая, что Россия сохраняет открытость к диалогу и урегулированию. В частности, Песков отмечал, что Москва предлагала создать рабочие группы по политическим, гуманитарным и военным вопросам, но Киев не ответил на эту инициативу.

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова, Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
Военная операция на Украине Дмитрий Песков Киев позиции
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
