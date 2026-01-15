Как часто США проводили военные операции и насколько эффективны они были

2026 год США начали с операции в Венесуэле, сейчас эксперты обсуждают возможность удара по Ирану. В справке РБК — основная информация об американских военных интервенциях и краткий рассказ о 15 операциях за последние десятилетия

Фото: Maxwell Briceno / Reuters

Содержание:

Сколько военных операций провели США

В общей сложности, по данным исследовательской службы конгресса США, с 1798 года Вашингтон провел порядка 470 военных операций за рубежом. База данных Militarized Interstate Disputes (MID), построенная на другой методологии подсчета, включает записи о 268 эпизодах интервенции. А в базе данных Military Intervention Project (MIP) Центра стратегических исследований Университета Тафтса — 392 операции с 1776 по 2019 год, более 200 из которых пришлось на период после 1945 года, в том числе 114 — после окончания холодной войны (до вступления США во Вторую мировую войну в 1941-м США провели порядка 90 операций, или в среднем 0,61 в год). После 2000 года США провели 72 интервенции.

Такая разница в оценках объясняется разной методологией подсчета и трудностями с классификацией отдельных инцидентов. Далеко не все из этих операций были открытыми вооруженными интервенциями, некоторые заключались в усилении охраны посольств и американской собственности или отправке дополнительных контингентов для защиты союзников США. Также были гуманитарные и спасательные миссии.

По данным базы MIP, больше всего интервенций пришлось на страны Южной и Центральной Америки и Карибского бассейна (34,02%), а также на Восточную Азию и Тихоокеанский регион (23,53%). При этом в большинстве случаев (52,3%) США ограничивались демонстрацией силы. Наиболее пострадавшей страной за всю историю американских интервенций стал Китай — на него пришлось 10% всех заморских операций Соединенных Штатов, в том числе пять раз — в период 1922–1923 годов. Также в числе «лидеров» — Россия, Куба, Мексика, КНДР. Множество операций проводилось также в Иране, Никарагуа, Колумбии, Панаме.

Дольше всего длилась операция США в Афганистане (2001–2021) — 7268 дней. Что касается масштабов, то за исключением двух мировых войн крупнейшими для американских войск стали операции во Вьетнаме (2,6 млн военнослужащих), Корее (1,8 млн) и в Персидском заливе (532 тыс.).

С течением времени американские приоритеты в выборе целей менялись. В течение 1865–1917 годов США чаще всего (63,4%) вторгались в Латинскую Америку, в основном — в Мексику, Никарагуа и Колумбию. А в 1990–2000-е фокус активности США сместился на Ближний Восток и Африку (13,04% и 39,13% соответственно).

Фото: Bob Daugherty / АР / ТАСС

В разные периоды результативность интервенций менялась. Если в 1776–1864 годы победоносными оказались 45,31% операций, то в течение 1865–1917 годы — уже более половины (56,10%) кампаний, а пика результативности США добились в период 1917–1945 годов — 60%. При этом во время холодной войны с 1945 по 1989 год, по оценкам составителей MIP, успешными для США и их союзников оказались только 23,08% кампаний. После окончания холодной войны американские интервенции вновь стали эффективнее (60,87% успеха в период 1990–2000 годов). Однако за следующие 20 лет, в период «войны с террором», результативность снова снизилась до 42,42%. В ходе этих кампаний Штатам удавалось нанести поражение и взять под контроль основные населенные пункты, но не получалось стабилизировать ситуацию в долгосрочной перспективе.

Последние годы США также поддерживают высокие темпы военной активности за рубежом. По подсчетам исследовательницы Стефани Сэйвелл, в 2018–2020 годы США участвовали в контртеррористических операциях в 85 странах, а 2021–2023 годы — в 78.

В целом, с 1974 года не было года, когда США не начали бы новую зарубежную операцию. Тем не менее за всю историю США объявляли войны только 11 раз в пяти конфликтах — Великобритании (в 1812-м), Мексике (в 1846-м), Испании (в 1898-м), Германии и Австро-Венгрии в ходе Первой мировой войны (в 1917-м), Германии, Японии и Италии (в 1941-м), а также Болгарии, Румынии и Венгрии (в 1942-м). Некоторые достаточно серьезные и продолжительные войны велись без объявления, в том числе во Вьетнаме (1964–1973).

Жертвы военных операций США

По подсчетам Университета Брауна, в ходе боевых действий с участием США в течение 2001–2021 годов погибли от 897 тыс. до 929 тыс. человек, из которых от 363,9 тыс. до 387,1 тыс. — гражданские лица. Американские потери в этих операциях составили 7052 военных и 8189 подрядчиков армии США, армейские и полицейские формирования союзников США потеряли от 204,6 тыс. до 207,8 тыс., противостоящие США силы потеряли от 296,9 до 301,9 тыс. комбатантов.

15 военных операций США за последние десятилетия

18 апреля 1988 года США провели свою крупнейшую морскую операцию после Второй мировой войны. Она также сопровождалась первым в истории ракетным боем между военными кораблями. Операция «Богомол» была проведена против иранских целей в Персидском заливе и стала ответом на подрыв американского фрегата USS Samuel B. Roberts на иранской мине. Соединение кораблей ВМС США при поддержке авиации атаковали две нефтяные платформы, которые Иран использовал как базы для разведки и нападения на суда. Иранский корвет Joshan выпустил по американским кораблям ракету «Гарпун» и был уничтожен ответным ракетным огнем. США потопили два иранских корабля и подбили третий, обе платформы получили серьезные повреждения. К концу дня операция завершилась.

Фото: US Navy

В 1989–1990 году США провели операцию в Панаме , в ходе которой арестовали ее президента Мануэля Норьегу по обвинению в наркоторговле. Этот инцидент стал одной из первых операций США по «восстановлению демократии». В мае 1989 года Норьега аннулировал результаты выборов, на которых он уступал оппозиционеру Гильермо Эндаре Галимани, и фактически узурпировал власть. В декабре того же года национальная ассамблея утвердила Норьегу главой государства с чрезвычайными полномочиями и объявила войну США, после чего в рамках операции «Правое дело» 14 тыс. американских военных высадились в Панаме, утвердили в должности Эндаре Галимани и принудили к сдаче Норьегу, который был экстрадирован в США и приговорен к 40 годам тюрьмы.

, в ходе которой арестовали ее президента Мануэля Норьегу по обвинению в наркоторговле. Этот инцидент стал одной из первых операций США по «восстановлению демократии». В мае 1989 года Норьега аннулировал результаты выборов, на которых он уступал оппозиционеру Гильермо Эндаре Галимани, и фактически узурпировал власть. В декабре того же года национальная ассамблея утвердила Норьегу главой государства с чрезвычайными полномочиями и объявила войну США, после чего в рамках операции «Правое дело» 14 тыс. американских военных высадились в Панаме, утвердили в должности Эндаре Галимани и принудили к сдаче Норьегу, который был экстрадирован в США и приговорен к 40 годам тюрьмы. В январе—марте 1991-го США во главе коалиции из 34 государств провели операцию в Кувейте против оккупировавших его иракских войск. В ходе нее группировка многонациональных сил численностью 800 тыс., более половины из которых составили американские контингенты, прорвали эшелонированную оборону иракских войск, окружили и разгромили противника и освободили территорию Кувейта.

Фото: Greg English / АР / ТАСС

В 1992 –1993 годы США приняли участие в операции в Сомали , куда с санкции СБ ООН администрация Джорджа Буша направила 25 тыс. военнослужащих-миротворцев. Ввод войск в страну закончился катастрофой: в октябре 1993 года в ходе неудачного рейда в Могадишо по аресту полевого командира Мохаммада Фараха Айдида погибли 18 и были ранены 78 американских военных. Вскоре на волне общественного недовольства новая администрация Билла Клинтона свернула присутствие в этой стране.

, куда с санкции СБ ООН администрация Джорджа Буша направила 25 тыс. военнослужащих-миротворцев. Ввод войск в страну закончился катастрофой: в октябре 1993 года в ходе неудачного рейда в Могадишо по аресту полевого командира Мохаммада Фараха Айдида погибли 18 и были ранены 78 американских военных. Вскоре на волне общественного недовольства новая администрация Билла Клинтона свернула присутствие в этой стране. В октябре 1993 года США начали морскую блокаду Гаити, где в сентябре 1991 года военными был свергнут первый демократически избранный президент Жан-Бертран Аристид. В сентябре 1994-го с санкции Совета Безопасности ООН США с целью «восстановления демократии» ввели на остров многонациональные силы, численность которых на пике достигла 20 тыс. военных. В октябре Аристид вернулся в страну и был восстановлен в должности. США и ранее активно вмешивались в дела республики, в частности, оккупировали и фактически управляли островом в 1915–1934 годы под предлогом защиты мира и безопасности американских граждан. А в феврале 2004 года США поддержали восстание бывших военных теперь уже против переизбранного в 2000-м Аристида, который вынужден был покинуть страну.

Фото: Rick Bowmer / AP / TACC

В 1995 году США в рамках НАТО вмешались в конфликт в Боснии и начали воздушную кампанию против формирований боснийских сербов с целью прорыва и снятия осады Сараево. Одним из поводов стали этнические чистки в мусульманском анклаве — городе Сребреница, в одной из санкционированных ООН безопасных зон, в ходе которых военнослужащими Республики Сербской были убиты 8 тыс. мирных мусульман. Операция НАТО в Боснии привела к снятию осады Сараево, территориальным успехам хорватов и мусульман в Западной Боснии и подписанию Дейтонских соглашений. Миротворческий контингент вывели только в 2004-м, так что операция стала одной из самых продолжительных для США (она длилась 4296 дней).

и начали воздушную кампанию против формирований боснийских сербов с целью прорыва и снятия осады Сараево. Одним из поводов стали этнические чистки в мусульманском анклаве — городе Сребреница, в одной из санкционированных ООН безопасных зон, в ходе которых военнослужащими Республики Сербской были убиты 8 тыс. мирных мусульман. Операция НАТО в Боснии привела к снятию осады Сараево, территориальным успехам хорватов и мусульман в Западной Боснии и подписанию Дейтонских соглашений. Миротворческий контингент вывели только в 2004-м, так что операция стала одной из самых продолжительных для США (она длилась 4296 дней). В марте—июне 1999 года США во главе коалиции из 13 стран провели операцию НАТО «Союзная сила» в Югославии, в ходе которой подвергли бомбардировкам военные, стратегические и промышленные объекты республики. Формальной причиной стал отказ Югославии от исполнения соглашений в Рамбуйе, которые предусматривали урегулирование статуса Косово путем двусторонних переговоров Белграда с косовскими албанцами. Кампания привела к выводу югославских войск из Косово и Метохии и фактическому отделению региона.

Фото: Yugoslav Army / RL / Getty Images

В октябре 2001 года США и союзники начали операцию в Афганистане с целью ликвидации базировавшихся на территории страны лагерей террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России; группировка была ответственна за теракты 11 сентября в США). В ходе нее при поддержке формирований НАТО был ликвидирован поддерживавший «Аль-Каиду» теократический режим группировки «Талибан», при участии США в стране были сформированы светские республиканские органы власти. Тем не менее «Талибан» перешел к партизанской войне с новым правительством Афганистана. Завершилась она только в 2021 году выводом американских войск и возвращением к власти талибов.

с целью ликвидации базировавшихся на территории страны лагерей террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в России; группировка была ответственна за теракты 11 сентября в США). В ходе нее при поддержке формирований НАТО был ликвидирован поддерживавший «Аль-Каиду» теократический режим группировки «Талибан», при участии США в стране были сформированы светские республиканские органы власти. Тем не менее «Талибан» перешел к партизанской войне с новым правительством Афганистана. Завершилась она только в 2021 году выводом американских войск и возвращением к власти талибов. В марте 2003 года США во главе коалиции из 32 стран начали вторжение в Ирак с целью свержения режима Саддама Хусейна, которого Вашингтон обвинял в производстве оружия массового поражения. В ходе операции «Свобода Ирака» коалиционные силы преодолели сопротивление иракских войск, в следующем месяце заняли Багдад и установили временную оккупационную администрацию под руководством США, чьи полномочия в 2004-м были переданы временному правительству. Несмотря на принятие новой конституции и проведение выборов в следующем году, США не смогли долгосрочно стабилизировать ситуацию в стране. Там вспыхнуло вооруженное противостояние суннитских и шиитских военно-политических группировок. Операция завершилась выводом войск в 2011 году и длилась 3858 дней, став одной из самых дорогостоящих заморских военных кампаний Штатов.

Фото: Jim Lo Scalzo / EPA / TACC

В 2011 году силы НАТО во главе с США, Великобританией и Францией, исполняя решение Совбеза ООН о создании бесполетной зоны в небе над Ливией, начали воздушную кампанию в этой стране, где с февраля шла гражданская война. В ходе нее лояльные Муаммару Каддафи силы активно использовали военную авиацию для ударов по мирному населению на подконтрольных повстанцам территориях. Вмешательство авиации НАТО сумело переломить ход конфликта, в октябре того года антиправительственные силы захватили город Сирт, задержали и убили находившегося в его окрестностях Каддафи.

начали воздушную кампанию в этой стране, где с февраля шла гражданская война. В ходе нее лояльные Муаммару Каддафи силы активно использовали военную авиацию для ударов по мирному населению на подконтрольных повстанцам территориях. Вмешательство авиации НАТО сумело переломить ход конфликта, в октябре того года антиправительственные силы захватили город Сирт, задержали и убили находившегося в его окрестностях Каддафи. В том же 2011 году администрация Барака Обамы санкционировала начало операции в Центральной Африке на территории Уганды , Демократической Республики Конго , Центральноафриканской республики и Южного Судана , направленную на борьбу с повстанцами «Господней армии сопротивления» (ГАС) и их лидера Джозефа Кони. В ходе шестилетней кампании, в которой были задействованы 300 военнослужащих из сил специальных операций, были арестованы четыре из пяти командиров ГАС (за исключением Кони), а боевой потенциал группировки был в значительной степени нивелирован. Кампания, стоившая американскому бюджету $780 млн, считается характерным примером операций «в серой зоне», поскольку военные США не участвовали в боевых действиях напрямую, а только оказывали материально-техническую, логистическую, консультативную и инструкторскую поддержку угандийским военнослужащим.

, , и , направленную на борьбу с повстанцами «Господней армии сопротивления» (ГАС) и их лидера Джозефа Кони. В ходе шестилетней кампании, в которой были задействованы 300 военнослужащих из сил специальных операций, были арестованы четыре из пяти командиров ГАС (за исключением Кони), а боевой потенциал группировки был в значительной степени нивелирован. Кампания, стоившая американскому бюджету $780 млн, считается характерным примером операций «в серой зоне», поскольку военные США не участвовали в боевых действиях напрямую, а только оказывали материально-техническую, логистическую, консультативную и инструкторскую поддержку угандийским военнослужащим. В сентябре 2014 года США начали военную операцию в Сирии для борьбы с формированиями террористического «Исламского государства» (ИГ, группировка запрещена в России), к которой присоединились Саудовская Аравия, ОАЭ, Иордания и Кувейт (всего 85 стран). Она предусматривала интенсивные бомбардировки позиций боевиков и поддержку формирований сирийских курдов. К 2019 году формирования ИГ в Сирии и Ираке были в основном разгромлены, однако США продолжают периодически наносить удары по лагерям ИГ в сирийской пустыне. После свержения режима Башара Асада в 2025 году к коалиции присоединились новые власти Сирии.

Фото: Gokhan Sahin / Getty Images

В октябре 2015 года администрация Барака Обамы направила военнослужащих в Камерун для борьбы с боевиками нигерийской исламистской группировки «Джамаату ахлис-сунна лид-да’уати валь-джихад», которая ранее в марте того года присягнула ИГ (в обиходе более известна как «Боко харам», запрещена в России как террористическая). Контингент, насчитывающий 200 человек, должен оказывать содействие камерунским военным и спецназовцам в операциях против террористов и координировать разведывательные и ударные операции с применением беспилотников из базы в городе Гаруа (на севере страны).

для борьбы с боевиками нигерийской исламистской группировки «Джамаату ахлис-сунна лид-да’уати валь-джихад», которая ранее в марте того года присягнула ИГ (в обиходе более известна как «Боко харам», запрещена в России как террористическая). Контингент, насчитывающий 200 человек, должен оказывать содействие камерунским военным и спецназовцам в операциях против террористов и координировать разведывательные и ударные операции с применением беспилотников из базы в городе Гаруа (на севере страны). В июне 2025 года на фоне операции Израиля против Ирана военно-воздушные и морские силы США провели операцию «Полуночный молот» по уничтожению иранских ядерных объектов.

военно-воздушные и морские силы США провели операцию «Полуночный молот» по уничтожению иранских ядерных объектов. 3 января 2026 года США провели операцию в Венесуэле, в ходе которой нанесли ракетные удары по военным объектам в разных регионах страны, захватили и вывезли в США президента Николаса Мадуро и его супругу. Операция получила название «Абсолютная решимость», она длилась 2 часа и 20 минут, в ней участвовало до 150 самолетов, вертолетов и беспилотников. В ходе вторжения погибли минимум 40 человек, в том числе гражданские лица, несколько американских военнослужащих получили ранения.