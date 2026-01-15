Опубликованы видеокадры прибытия первых военных из Европы в Гренландию

Первые военные из Европы прибыли в Гренландию. Видео

Video

В ночь на 15 января в Гренландии высадились первые военные из стран Европы.

«Это произошло очень быстро: всего через семь часов после безрезультатного завершения саммита в Вашингтоне», — говорится в публикации Bild.

На борту первого приземлившегося на острове датского военного самолета Hercules прибыли военные из Дании и Франции.

Примерно в то же время еще один датский вертолет приземлился в Кангерлуссуаке в западной части острова. Оба воздушных судна летели с отключенными системами идентификации.

Позже в четверг в Гренландию в рамках двухдневной разведывательной миссии должны прибыть первые 13 военнослужащих из Германии.