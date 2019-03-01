Россияне назвали самые популярные способы защиты трудовых прав

98% россиян не обращались за помощью в профсоюзы и советы трудового коллектива, показал опрос ВЦИОМ. Профсоюзы не помогают защищать трудовые права и не играют значительной роли в стране, считает большинство респондентов

Фото: Андрей Перечицкий / ТАСС

Как россияне отстаивают права

​Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) предоставил итоги опроса (есть у РБК), посвященного теме профсоюзов.

При нарушении трудовых прав российские работники в первую очередь меняют место работы (7%), жалуются начальству (6%), идут в суд (3%). Лишь 2% респондентов обращались в профсоюз или совет трудового коллектива, еще столько же начинают меньше работать. По 1% респондентов в подобных случаях использовали личные связи, отстаивали свои права силой, давали деньги и подарки, выходили на митинги и другие акции протеста. Ни к каким способам отстаивания своих прав не прибегали 6%. Более 55% заявили об отсутствии случаев нарушения трудовых прав.

К работе профсоюзов россияне относятся скорее скептически: 53% считают, что они не помогают защищать трудовые права, 30% — что скорее помогают.

82% опрошенных считают, что профсоюзы в России не играют значительной роли (из них 40% говорят о незначительной роли и 42% — и вовсе об ее отсутствии).