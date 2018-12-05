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Замена ключей не поколебала мировую паутину
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Газета
Замена ключей не поколебала мировую паутину
Газета № 214 (2938) (0512) Технологии и медиа, 04 дек, 20:16
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Замена ключей не поколебала мировую паутину
ICANN рассказала, как прошла замена кодов шифрования
После 11 октября, когда прошла первая в истории замена ключей шифрования, часть интернет-провайдеров все еще проводит обновления, признала ICANN. На работу интернета это не повлияло, хотя корпорация может знать не о всех проблемах
Фото: Tim Hales / AP

Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) впервые рассказала о деталях смены ключей шифрования для расширения, защищающего интернет-адреса от хакерских атак. Замена ключей проводилась первый раз в истории 11 октября. Незадолго до этой даты ICANN предупредила — в работе мировой Сети могут возникнуть проблемы, если не все интернет-провайдеры проведут обновления.

Замена прошла без каких-либо серьезных сбоев, сообщила глава по глобальному взаимодействию с заинтересованными сторонами в Восточной Европе и Центральной Азии ICANN Александра Куликова, выступая на третьем Восточноевропейском DNS-форуме во вторник, 4 декабря. «Все состоялось довольно благополучно с учетом ранее ожидаемых сбоев, и нам не очень понятно почему», — призналась она.

Чего боялись в ICANN и почему интернет не распался на части, разбирался РБК.

Что произошло 11 октября

11 октября состоялась смена криптографических ключей, которые служат защитой для системы доменных имен интернета (DNS). Такие ключи появились в 2010 году по инициативе ICANN. Они применяются в расширении DNS Security (DNSSEC) и необходимы для проверки подлинности ответов, что исключает возможность перехвата запроса, отправленного компьютером пользователей, злоумышленниками. Новый ключ должны были установить себе те, кто управляет распознавателями с функцией проверки подлинности, например интернет-провайдеры, администраторы сетей, разработчики программного обеспечения для распознавателей DNS, системные интеграторы и т.п.

ICANN взяла на себя обязательство, что будет менять криптографические ключи при необходимости или по истечении пяти лет работы. Однако первую в истории смену ключей несколько раз откладывали из-за низкой готовности интернет-провайдеров. В августе 2018 года ICANN предупредила, что небольшой процент интернет-пользователей испытает сложности при разрешении доменных имен (то есть при преобразовании имени ресурса в числовой IP-адрес, например rbc.ru — в 80.68.253.13), которые компьютеры используют для соединения друг с другом. Из-за таких сложностей часть пользователей не сможет открыть указанный ими в адресной строке браузера сайт.

Как прошел переход?

Как сообщила Александра Куликова, количество сообщений о сбоях в работе провайдеров было небольшим (менее десяти), они были получены через неформальные каналы (Twitter, e-mail рассылки и форумы). «Судя по всему, они были устранены без особых проблем. Напрямую к ICANN обращений не поступало», — отметила Куликова. В ICANN также «отследили две публикации в СМИ», в которых говорилось о сбоях в работе провайдеров из Ирландии (Eir) и США (Consolidated Communication), однако неясно, связаны ли эти сбои именно с заменой ключей.

Благополучность перехода в ICANN объяснить пока не могут. «Это может говорить о недостаточности данных для их интерпретации. Мы продолжаем анализ события вместе с техническим сообществом», — отметила Куликова. По ее словам, количество запросов на новые ключи возросло в момент их смены, но даже сейчас остается относительно высоким. «Вопрос состоит в том, почему количество запросов не падает. Есть подозрение, что существует какое-то количество серверов, которым не удается сверить ключи и соединиться, и они автоматически заново отправляют запросы. Это один из нерешенных вопросов сейчас», — пояснила Куликова.

Почему интернет не сломался

Как ранее поясняла РБК Куликова, потенциально с проблемами могут столкнуться те пользователи, у которых доступ в интернет так или иначе зависит от операторов, использующих расширение DNSSEC. В 2017 году таких насчитывалось около 750 млн человек — это примерно четверть всех пользователей интернета. В то же время Куликова говорила, что все крупные игроки заранее произвели необходимые обновления и их клиенты не должны были заметить переход.

По словам старшего вице-президента и технического директора ICANN Дэвида Конрада, также выступавшего на DNS-форуме, если устройство пользователя обратилось к серверу, который не произвел замену ключа, оно может переключиться на другой сервер, который не использует расширение безопасности DNSSEC и потому не нуждается в подтверждении ключа.

По словам директора Координационного центра доменов.RU/.РФ Андрея Воробьева, «возможно, были какие-то перебои, например, могла не с первого раза запуститься страница, но пользователи списывали их на что-то другое — на потерю сигнала, например». Современные системы разветвленные — это особенность архитектуры, они многократно дублируют сами себя, и одна часть может подстраховать другую, пояснил Воробьев. «О внутренней жизни сети может знать только сам оператор», — отметил он.

Как пояснил РБК руководитель проектов DNS Центра взаимодействия компьютерных сетей «МСК-IX» Павел Храмцов, скорее всего, провайдеры отключили проверку через DNSSEC, поэтому клиенты просто не заметили никаких проблем. «Конечный клиент все равно всегда получает ответ от оператора и попадает на нужную ему страницу, соответственно, никто не жалуется. Если бы проверкой достоверности полученных из системы DNS данных занимался сам конечный клиент, то тогда он бы сам мог столкнуться с проблемой», — сказал Храмцов. Зачастую архитектура сетей операторов устроена очень сложно, поэтому любые изменения настроек требуют длительной работы инженеров и тестирования — это сложная задача, пояснил Воро​бьев.

Автор: Евгения Баленко.
Теги: ICANN , Интернет , DNS , кибербезопасность
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