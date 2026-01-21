 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Мэр Новосибирска поручил провести проверку после обрушения части ТЦ

Фото: Полина Болдырева / ТАСС
Фото: Полина Болдырева / ТАСС

Мэр Новосибирска поручил провести проверку после обрушения части ТЦ
Video

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил проверить соблюдение требований к содержанию кровель и своевременной очистке от снега крыш торгового центра в Первомайском районе, у которого в среду обрушился второй этаж. Об этом глава города сообщил в своем телеграм-канале.

По данным регионального МЧС, завалы все еще разбирают, для этого были привлечены 100 специалистов и 33 единицы техники.

21 января в Новосибирске обрушилась часть торгового центра на ул. Наумова, 26. В мэрии сообщили о двух пострадавших. СУ СКР по региону возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК). Из-под завалов достали нескольких пострадавших.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7

Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями

Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США

Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом

Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
Авторы
Теги
Александр Корчуганов
Новосибирск ТЦ МЧС крыша обрушение
Материалы по теме
После обрушения крыши ТЦ в Новосибирске возбудили уголовное дело
Общество
В МЧС сообщили, что под обломками здания в Новосибирске могут быть люди
Общество
Обрушение торгового центра в Новосибирске. Видео
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 91,2 (+1,03) Инвестиции, 20 янв, 17:50 Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 77,82 (+0,07) Инвестиции, 20 янв, 17:50
В Риме началось прощание с основателем дома моды Valentino. Фоторепортаж Общество, 15:59 
Глава Минтранса заявил, что руль и педали станут экзотикой через 20 лет Общество, 15:58
Одиночество топ-менеджера: как расти дальше, если вы уже на пике карьеры Образование, 15:54
Хинштейн поручил разобраться из-за трупов в коридоре в больнице Общество, 15:54
В Швеции в возрасте 87 лет умерла сестра короля принцесса Дезире Общество, 15:49
Исполнителя теракта против генерала Кириллова приговорили к пожизненному Политика, 15:48
В Латвии будут включать рекламу во время выступления россиян на Олимпиаде Спорт, 15:40
Как перестать тянуть все в одиночку?
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Эксперт оценил привлекательность покупки аэропорта Домодедово
РАДИО
 Бизнес, 15:39
Орбан назвал достижением Венгрии доступ к российским нефти и газу Политика, 15:37
«Билайн» объяснил тестированием возможность смотреть YouTube без VPN Технологии и медиа, 15:37
Жители Гренландии запустили в соцсетях флешмоб против планов Трампа Политика, 15:37
Умер сбежавший из Сирии дядя Башара Асада Общество, 15:34
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 15:30
На месторождении Тенгиз в Казахстане объявили форс-мажор после аварии Экономика, 15:27