Мэр Новосибирска поручил провести проверку после обрушения части ТЦ

Фото: Полина Болдырева / ТАСС

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил проверить соблюдение требований к содержанию кровель и своевременной очистке от снега крыш торгового центра в Первомайском районе, у которого в среду обрушился второй этаж. Об этом глава города сообщил в своем телеграм-канале.

По данным регионального МЧС, завалы все еще разбирают, для этого были привлечены 100 специалистов и 33 единицы техники.

21 января в Новосибирске обрушилась часть торгового центра на ул. Наумова, 26. В мэрии сообщили о двух пострадавших. СУ СКР по региону возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК). Из-под завалов достали нескольких пострадавших.