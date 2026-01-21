Обрушение торгового центра в Новосибирске. Видео

Video

В Новосибирске частично обрушилось административное здание на улице Наумова, сообщила областная прокуратура.

На кадрах видно, как фасад и крыша комплекса внезапно начинают обваливаться. Балки здания, в числе прочего, обрушились на припаркованные неподалеку машины.

Как пишет «РБК-Новосибирск», речь идет о торговом центре, в здании находились суши-бар, продуктовые магазины, магазин одежды и обуви. Под обломками могут находиться люди, уточнили в МЧС, одну женщину спасатели достали живой и передали медикам.