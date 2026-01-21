 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Бекхэм фразой «детям позволено ошибаться» отреагировал на пост сына

Дэвид Бекхэм о ситуации с Бруклином: «Детям позволено ошибаться»
Дэвид Бекхэм прервал молчание после того, как его старший сын Бруклин заявил о разрыве с семьей. Экс-футболист обсудил влияние соцсетей, заявив, что детям «позволено ошибаться» и так они учатся
Дэвид Бекхэм
Дэвид Бекхэм (Фото: Megan Briggs / Getty Images)

Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм отреагировал на обвинения старшего сына. Об этом сообщает Variety.

Во время выступления в программе Squawk Box на канале CNBC Дэвид Бекхэм ответил на вопрос о рисках социальных сетей для молодежи. Он подчеркнул, что всегда учил своих детей использовать их «во благо», но допустил возможность ошибок.

«Детям позволено ошибаться. Так они учатся. Этому я и пытаюсь научить своих детей, но, знаете, иногда нужно позволять им совершать эти ошибки», — заявил экс-футболист, избегая прямых отсылок к конфликту в семье.

В понедельник его старший сын, 26-летний Бруклин, в серии постов в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) заявил о полном разрыве отношений с родителями и отказался от примирения.

Дэвид и Виктория, по его словам, пытались контролировать его жизнь и подрывать отношения с женой, актрисой Николой Пельтц. Он подчеркнул, что их семейные узы стали «неискренними» и основывались на «постановочных публикациях».

