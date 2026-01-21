 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

Новый аукцион по Домодедово пройдет с возможным понижением цены до 50%

Новый аукцион по Домодедово предусматривает снижение цены вдвое, заявили в ПСБ. Накануне торги провались, потому что комиссия не допустила единственного покупателя. Теперь на эти активы претендует Шереметьево
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Группа Домодедово будет повторно выставлена на продажу путем публичного предложения в формате голландского аукциона, который состоится 29 января, сообщили РБК в пресс-службе ПСБ. Прием заявок будет открыт 22 января.

Согласно требованиям законодательства о приватизации, начальная цена голландского аукциона равна рыночной стоимости продаваемого актива — 132,2 млрд рублей — с понижением до 50% от начальной цены, шаг понижения — 10% от начальной цены. Если на какой-то цене появятся сразу несколько покупателей, торги развернутся в обратную сторону — стоимость активов пойдет вверх с шагом 5%, пояснили в банке.

Накануне ПСБ не смог с первого раза продать группу Домодедово, выставленную единым лотом на открытый электронный аукцион по начальной цене 132,266 млрд руб. На участие в тендере была подана всего одна заявка от неизвестного индивидуального предпринимателя по имени Евгений Богатый, комиссия не допустила его к торгам.

Тогда же представители Шереметьево заявили РБК, что готовы принять участие в конкурсе по продаже Домодедово, если государство будет проводить второй этап и он пойдет на понижение цены. В пресс-службе авиагавани подчеркнули, что проект «крайне сложный и требует значительных инвестиций». Причем еще год назад совладелец Шереметьево Аркадий Ротенберг утверждал, что актив ему не интересен.

Первая попытка продать Домодедово не удалась. Что важно знать
Бизнес
Фото:Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

В конце прошлого года глава Минфина Антон Силуанов отметил, что министерство проделало много работы для продажи Домодедово. Он подчеркивал, что уже есть желающие и инвесторы для приобретения этого актива.

До этого управляющий директор Домодедово Андрей Иванов в интервью РБК рассказывал, что выручка группы упала с 34 млрд руб. в 2023 году до 31 млрд руб. в 2024 году. По итогам 2024-го аэропорт потерял 21,9% пассажиров. Кроме того, холдинг накопил долг перед банками-кредиторами и держателями облигаций на сумму свыше 70 млрд руб. Причина убытков — в падении пассажиропотока и доходов от сдачи в аренду площадей аэровокзала под магазины, кафе, рестораны.

В 2019 году Домодедово был вторым аэропортом в России по трафику и уступал только Шереметьево. Затем ситуацию ухудшила сначала пандемия коронавируса, а затем введение санкций в отношении российской авиационной отрасли в 2022 году.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7

Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями

Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США

Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом

Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
Авторы
Теги
Валерия Доброва
аэропорт Домодедово торги аукционы ПСБ
Материалы по теме
Дерипаска оценил конкурс по Домодедово фразой «Клондайк подморозило»
Бизнес
Шереметьево стало претендентом на аэропорт Домодедово
Бизнес
Аукцион по продаже Домодедово не состоялся
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 91,2 (+1,03) Инвестиции, 20 янв, 17:50 Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 77,82 (+0,07) Инвестиции, 20 янв, 17:50
После обрушения крыши ТЦ в Новосибирске возбудили уголовное дело Общество, 14:18
От Москвы до Майами: как идут переговоры о мирном плане по Украине Политика, 14:18
В МЧС сообщили, что под обломками здания в Новосибирске могут быть люди Общество, 14:12
«Рубин» сообщил об уходе Карадениза с поста главного тренера дубля Спорт, 14:12
Военные США опубликовали видеозапись захвата седьмого танкера Политика, 14:11
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Биржевые цены на газ в США за два дня взлетели почти на 60% Инвестиции, 14:09
Как перестать тянуть все в одиночку?
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Бекхэм фразой «детям позволено ошибаться» отреагировал на пост сына Спорт, 14:09
Обрушение торгового центра в Новосибирске. Видео Общество, 14:09
Канадские военные смоделировали ответ на потенциальное вторжение США Политика, 14:07
В Новосибирске из-под завалов обрушившегося ТЦ спасли женщину Общество, 14:02
Песков рассказал, что Уиткофф встретится с Путиным Политика, 14:02
Фонд благосостояния Катара с активами на $580 млрд разделят на части Инвестиции, 14:00
Как реформа градостроительной политики Москвы повлияет на рынок Компании, 14:00