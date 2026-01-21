Новый аукцион по Домодедово пройдет с возможным понижением цены до 50%
Группа Домодедово будет повторно выставлена на продажу путем публичного предложения в формате голландского аукциона, который состоится 29 января, сообщили РБК в пресс-службе ПСБ. Прием заявок будет открыт 22 января.
Согласно требованиям законодательства о приватизации, начальная цена голландского аукциона равна рыночной стоимости продаваемого актива — 132,2 млрд рублей — с понижением до 50% от начальной цены, шаг понижения — 10% от начальной цены. Если на какой-то цене появятся сразу несколько покупателей, торги развернутся в обратную сторону — стоимость активов пойдет вверх с шагом 5%, пояснили в банке.
Накануне ПСБ не смог с первого раза продать группу Домодедово, выставленную единым лотом на открытый электронный аукцион по начальной цене 132,266 млрд руб. На участие в тендере была подана всего одна заявка от неизвестного индивидуального предпринимателя по имени Евгений Богатый, комиссия не допустила его к торгам.
Тогда же представители Шереметьево заявили РБК, что готовы принять участие в конкурсе по продаже Домодедово, если государство будет проводить второй этап и он пойдет на понижение цены. В пресс-службе авиагавани подчеркнули, что проект «крайне сложный и требует значительных инвестиций». Причем еще год назад совладелец Шереметьево Аркадий Ротенберг утверждал, что актив ему не интересен.
В конце прошлого года глава Минфина Антон Силуанов отметил, что министерство проделало много работы для продажи Домодедово. Он подчеркивал, что уже есть желающие и инвесторы для приобретения этого актива.
До этого управляющий директор Домодедово Андрей Иванов в интервью РБК рассказывал, что выручка группы упала с 34 млрд руб. в 2023 году до 31 млрд руб. в 2024 году. По итогам 2024-го аэропорт потерял 21,9% пассажиров. Кроме того, холдинг накопил долг перед банками-кредиторами и держателями облигаций на сумму свыше 70 млрд руб. Причина убытков — в падении пассажиропотока и доходов от сдачи в аренду площадей аэровокзала под магазины, кафе, рестораны.
В 2019 году Домодедово был вторым аэропортом в России по трафику и уступал только Шереметьево. Затем ситуацию ухудшила сначала пандемия коронавируса, а затем введение санкций в отношении российской авиационной отрасли в 2022 году.
