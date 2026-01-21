Покинувший «Трактор» посреди сезона канадец возглавил клуб в Швейцарии

Гру, менее трех месяцев назад покинувший челябинский «Трактор» из-за моральной и физической усталости, назначен главным тренером швейцарского «Цуга»

Бенуа Гру (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Бывший главный тренер челябинского «Трактора» канадец Бенуа Гру возглавил швейцарский хоккейный клуб «Цуг». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Гру подписал контракт до окончания текущего сезона.

Назначение 57-летнего специалиста последовало сразу после увольнения предыдущего тренера «Цуга» Михаэля Линигера, который был отправлен в отставку из-за череды поражений. Клуб проиграл девять матчей подряд в Национальной лиге Швейцарии и Лиге чемпионов.

«Мы поддерживали и помогали Михаэлю Линигеру, чем могли. <...> К сожалению, ему не удалось в достаточной мере продвинуть команду вперед и обеспечить ей стабильность», — говорится в сообщении клуба.

Гру покинул пост главного тренера «Трактора» в середине ноября 2025 года, через полтора года после начала работы. Тогда канадец объяснил свой уход «физической и моральной усталостью», добавив, что больше не видит себя человеком, способным вести команду.

Под руководством Гру «Трактор» в сезоне 2024/25 впервые с 2013 года вышел в финал Кубка Гагарина, где уступил ярославскому «Локомотиву».

Канадец начал свою карьеру в 1986 году как игрок в канадской юниорской команде «Гранби Бизонс». После завершения игровой карьеры в 2000 году он возглавлял клубы в QMJHL и АХЛ. В 2015 году он привел молодежную сборную Канады к победе на чемпионате мира, обыграв в финале сборную России. С 2016 года работал в системе клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг», возглавляя фарм-клуб «Сиракьюз Кранч».