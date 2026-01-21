 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Карабах Айнтрахт Франкфурт 1 3,05 x 3,75 2 2,2 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Марсель Ливерпуль 1 3,75 x 3,9 2 1,97 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Челси Пафос 1 1,14 x 8 2 19 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Мальме Црвена Звезда 1 3,55 x 3,8 2 1,95 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Рома Штутгарт 1 1,95 x 3,75 2 3,65 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,27 x 64 2 3,95 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Никита Крылов Модестас Букаускас 1 2,25 x 53 2 1,68 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Наталия Силва Роуз Намаюнас 1 1,25 x 65 2 4,15
Спорт⁠,
0

Покинувший «Трактор» посреди сезона канадец возглавил клуб в Швейцарии

Бывший тренер «Трактора» Бенуа Гру возглавил швейцарский «Цуг»
Гру, менее трех месяцев назад покинувший челябинский «Трактор» из-за моральной и физической усталости, назначен главным тренером швейцарского «Цуга»
Бенуа Гру
Бенуа Гру (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Бывший главный тренер челябинского «Трактора» канадец Бенуа Гру возглавил швейцарский хоккейный клуб «Цуг». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Гру подписал контракт до окончания текущего сезона.

Назначение 57-летнего специалиста последовало сразу после увольнения предыдущего тренера «Цуга» Михаэля Линигера, который был отправлен в отставку из-за череды поражений. Клуб проиграл девять матчей подряд в Национальной лиге Швейцарии и Лиге чемпионов.

«Мы поддерживали и помогали Михаэлю Линигеру, чем могли. <...> К сожалению, ему не удалось в достаточной мере продвинуть команду вперед и обеспечить ей стабильность», — говорится в сообщении клуба.

Гру покинул пост главного тренера «Трактора» в середине ноября 2025 года, через полтора года после начала работы. Тогда канадец объяснил свой уход «физической и моральной усталостью», добавив, что больше не видит себя человеком, способным вести команду.

Под руководством Гру «Трактор» в сезоне 2024/25 впервые с 2013 года вышел в финал Кубка Гагарина, где уступил ярославскому «Локомотиву».

Канадец начал свою карьеру в 1986 году как игрок в канадской юниорской команде «Гранби Бизонс». После завершения игровой карьеры в 2000 году он возглавлял клубы в QMJHL и АХЛ. В 2015 году он привел молодежную сборную Канады к победе на чемпионате мира, обыграв в финале сборную России. С 2016 года работал в системе клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг», возглавляя фарм-клуб «Сиракьюз Кранч».

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7

Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями

Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США

Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом

Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
Хоккей ХК Трактор Бенуа Гру КХЛ
Материалы по теме
Тренер защитников покинул хоккейное «Динамо» после 10 сезонов
Спорт
«Трактор» обыграл «Сибирь» благодаря дублю Светлакова
Спорт
«Трактор» обыграл минское «Динамо» в матче КХЛ с девятью голами
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 91,2 (+1,03) Инвестиции, 20 янв, 17:50 Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 77,82 (+0,07) Инвестиции, 20 янв, 17:50
NYT описала препятствия для амбиций Трампа по добыче нефти в Венесуэле Политика, 16:01
В Риме началось прощание с основателем дома моды Valentino. Фоторепортаж Общество, 15:59 
Глава Минтранса заявил, что руль и педали станут экзотикой через 20 лет Общество, 15:58
Одиночество топ-менеджера: как расти дальше, если вы уже на пике карьеры Образование, 15:54
Хинштейн поручил разобраться из-за трупов в коридоре в больнице Общество, 15:54
В Швеции в возрасте 87 лет умерла сестра короля принцесса Дезире Общество, 15:49
Исполнителя теракта против генерала Кириллова приговорили к пожизненному Политика, 15:48
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В Латвии будут включать рекламу во время выступления россиян на Олимпиаде Спорт, 15:40
Эксперт оценил привлекательность покупки аэропорта Домодедово
РАДИО
 Бизнес, 15:39
Орбан назвал достижением Венгрии доступ к российским нефти и газу Политика, 15:37
«Билайн» объяснил тестированием возможность смотреть YouTube без VPN Технологии и медиа, 15:37
Жители Гренландии запустили в соцсетях флешмоб против планов Трампа Политика, 15:37
Умер сбежавший из Сирии дядя Башара Асада Общество, 15:34
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 15:30