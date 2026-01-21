 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
В МЧС сообщили, что под обломками здания в Новосибирске могут быть люди

В МЧС сообщили, что под обломками здания в Новосибирске могут быть люди
Под обломками частично рухнувшего здания в Новосибирске могут находиться люди, сообщили в региональном МЧС.

Также в ведомстве заявили, что из-под обломков удалось достать женщину. Сейчас ее осматривают медики. Спасатели продолжают разбирать завалы.

В Новосибирске из-под завалов обрушившегося ТЦ спасли женщину
Общество

Следственное управление СК России по региону возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, передало «РИА Новости». Следователи выехали на место.

Кровля в здании обрушилась несколько часов назад. Представители правоохранительных органов и экстренных служб работают на месте происшествия. NGS.RU сообщило, что обрушилась заваленная снегом крыша торгового центра.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
обрушение здания МЧС Новосибирск
