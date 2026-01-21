В МЧС сообщили, что под обломками здания в Новосибирске могут быть люди

Под обломками частично рухнувшего здания в Новосибирске могут находиться люди, сообщили в региональном МЧС.

Также в ведомстве заявили, что из-под обломков удалось достать женщину. Сейчас ее осматривают медики. Спасатели продолжают разбирать завалы.

Следственное управление СК России по региону возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, передало «РИА Новости». Следователи выехали на место.

Кровля в здании обрушилась несколько часов назад. Представители правоохранительных органов и экстренных служб работают на месте происшествия. NGS.RU сообщило, что обрушилась заваленная снегом крыша торгового центра.