В Новосибирске из-под завалов обрушившегося ТЦ спасли женщину

Спасатели обнаружили женщину при разборе завалов на месте обрушения двухэтажного торгового комплекса в Новосибирске, сообщило региональное управление МЧС.

Спасенную женщину передали медикам.

У здания обрушились конструкции кровли и второго этажа. Спасатели и сотрудники МЧС продолжают разбирать завалы для поиска и спасения людей.

Региональная прокуратура сообщила о начале проверки.

По предварительной информации, под завалами могут находиться еще люди. Спасатели периодически объявляют минуту тишины, чтобы обнаружить человека.

