В Новосибирске из-под завалов обрушившегося ТЦ спасли женщину
Спасатели обнаружили женщину при разборе завалов на месте обрушения двухэтажного торгового комплекса в Новосибирске, сообщило региональное управление МЧС.
Спасенную женщину передали медикам.
У здания обрушились конструкции кровли и второго этажа. Спасатели и сотрудники МЧС продолжают разбирать завалы для поиска и спасения людей.
Региональная прокуратура сообщила о начале проверки.
По предварительной информации, под завалами могут находиться еще люди. Спасатели периодически объявляют минуту тишины, чтобы обнаружить человека.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7
Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями
Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США
Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом
Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая
Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика