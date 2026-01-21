Канадские военные смоделировали ответ на потенциальное вторжение США

Вооруженные силы Канады разработали гипотетическую модель вторжения США на свою территорию и возможный ответ на это, узнал The Globe and Mail. Год назад Трамп предлагал Канаде стать «51-м штатом»

Фото: Tomas Kalnins / EPA / ТАСС

Канадские вооруженные силы разработали модель гипотетического военного вторжения США и возможных ответных действий страны, пишет The Globe and Mail со ссылкой на два высокопоставленных источника в канадском правительстве.

Речь идет не о разработке плана операции, а о теоретическом сценарии, уточнили собеседники издания. Власти и эксперты считают, что подобное развитие событий со вторжением маловероятно.

Согласно гипотетической модели, при атаке с юга американские войска могли бы взять под контроль ключевые позиции Канады на суше и море в течение двух-семи дней. Из-за нехватки личного состава и техники для отражения потенциального вторжения военные Канады рассматривают асимметричные действия: засады, диверсии, удары беспилотниками и тактику «ударил — отошел». В качестве примера анализируются действия афганских моджахедов против СССР в 1979–1989 годах и позднее — против сил США и их союзников.

Моделирование ведется на фоне резких заявлений президента США Дональда Трампа о Гренландии и его высказываний о Канаде как возможном «51-м штате». Источники отмечают, что ключевым сигналом реальной угрозы стал бы разрыв сотрудничества в рамках NORAD — объединенной системы воздушной обороны Северной Америки.

При этом военное взаимодействие Канады и США сохраняется, включая работу над континентальной системой ПРО «Золотой купол». Канадские военные также моделируют сценарии возможных ракетных ударов по стране со стороны России и Китая, говорится в статье.

Эксперты считают вторжение США на территорию Канады практически исключенным, но подчеркивают необходимость усиления обороны. Начальник штаба обороны Дженни Кариньян ранее объявила о планах создать резерв из более 400 тыс. добровольцев.

В феврале прошлого года Трамп призвал Канаду задуматься над тем, чтобы стать «любимым» 51-м американским штатом. По его мнению, объединение двух стран пойдет на пользу и самим канадцам. За месяц до этого американский лидер подчеркивал, что не станет добиваться объединения Канады и США военным путем, а вместо этого прибегнет к экономическому давлению.

Уже в марте Трамп ввел 25-процентные пошлины на товары из Канады и Мексики (впоследствии из-под их действия была выведена номенклатура, подпадающая под трехстороннее торговое соглашение USMCA). В том же месяце администрация США ввела 25-процентные тарифы на импортируемые сталь и алюминий (Канада — ключевой поставщик и того и другого). Оттава ответила зеркальными 25-процентными пошлинами на американские товары. Трамп назвал этот ответ «наглой атакой».

Согласно исследованию Ipsos, 30% канадцев проголосовали бы за вступление своей страны в США. Причем в возрастной группе от 18 до 34 лет этот показатель возрастает до 43%. При этом жители Соединенных Штатов в основной своей массе тоже не согласны на присоединение Канады. Согласно опросу Angus Reid, лишь 25% американцев поддерживают такое развитие событий.

За год своего второго президентского срока Трамп, кроме Канады, пригрозил вторжением Мексике. Он также говорил о планах «захвата» Гренландии и Панамского канала.