Министра США освистали на ужине в Давосе

Лютника освистали «за агрессивные комментарии». Конфликт произошел на фоне обострения в отношениях ЕС и США из-за претензий Трампа на Гренландию

Говард Лютник (Фото: Denis Balibouse / Reuters)

Министра торговли США Говарда Лютника освистали на ужине в Давосе, пишет FT со ссылкой на очевидцев.

Издание пишет, что конфликт начался с «агрессивных комментариев» Лютника. В ответ его освистали, часть гостей ушла с ужина.

До этого во вторник, 20 января, Лютник сам написал статью для FT с упоминанием Давоса и заявил о планах «противостоять ему лицом к лицу».

«Мы собрались здесь, в Давосе, чтобы предельно ясно заявить об одном: с президентом Трампом у капитализма появился новый шериф в городе», — приводит слова министра газета.

В последнее время отношения между Соединенными Штатами и Европой обострились из-за споров вокруг Гренландии и введения американских пошлин на европейские товары.

Европейские страны (Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды, Финляндия) направили военных в Гренландию для снижения напряженности после угроз Трампа захватить остров. В ответ Трамп обвинил их в игнорировании интересов США и на прошлой неделе объявил о введении десятипроцентных пошлин начиная с 1 февраля.

Председатели Еврокомиссии и Евросоюза Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта заявили, что такое решение подорвет трансатлантические отношения и может привести к «опасной нисходящей спирали».

Однако Bloomberg писал, что европейские лидеры могут согласиться передать Гренландию США в попытке угодить администрации американского президента. Сам Трамп выражал уверенность, что, даже если введет новые пошлины, связанные с Гренландией, ЕС все равно продолжит инвестировать в США.

Всемирный экономический форум (ВЭФ) в 2026 году проходит с 19 по 23 января. На нем представители политической и деловой элиты обсудят проблемы международной безопасности и экономические проблемы и затронут тему искусственного интеллекта. Главной темой мероприятия заявлен «Дух диалога». В этом году в Давосе соберутся около 65 глав государств, включая большинство стран G7, форум посетят порядка 850 ведущих топ-менеджеров.